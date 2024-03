Governador renomeia Lindolfo Pires como secretário de Esportes e Juventude

O governador João Azevêdo publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (7), a renomeação de Lindolfo Pires no cargo de secretário de Esportes e Juventude da Paraíba. Ele foi exonerado no início da semana para assumir vaga na Assembleia Legislativa (ALPB), com o pedido de licença por 124 dias, do deputado João Paulo Segundo.

O retorno do deputado Lindolfo Pires à pasta abre espaço para a posse do vereador Tarcísio Jardim, assumir cadeira na ALPB como segundo suplente do PP. Faz parte de uma articulação do presidente estadual do Progressistas, o deputado Aguinaldo Ribeiro,

Ontem, João Azevêdo já havia antecipado que o convite para Lindolfo Pires estava aberto porque “ele tem feito um bom trabalho”. Era o que esperava Lindolfo Pires.

Em entrevista à CBN esta semana, ele disse que estava à disposição do governador para qualquer missão. No governo João, Lindolfo já foi secretário de estado em várias pastas.

Sobre a chegada de Tarcísio Jardim, que é da linha conservadora e bolsonarista, mas que teria declarado que iria para a base de apoio ao governo na ALPB, João Azevêdo foi ponderado. Disse que não conversou ainda com o novato.