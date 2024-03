onde assistir, arbitragem e retrospecto

Maranhão x Treze se enfrentam nesta quarta-feira (6) pela 5ª rodada da Copa do Nordeste 2024. O jogo será no Estádio Castelão, em São Luís, a partir das 19h. As duas equipes buscam uma vitória para passarem a brigar, de fato, por uma vaga na próxima fase da maior competição regional do Brasil.

Maranhão x Treze se enfrentam pela Copa do Nordeste 2024

Os donos da casa chegam ao duelo com moral após terminarem a primeira fase do Campeonato Maranhense na liderança, com folga para o Sampaio Corrêa, que ficou na 2ª colocação. Já no Nordestão, por conta do equilíbrio no Grupo A, o MAC ocupa a 7ª posição, mas apenas dois pontos atrás da zona de classificação para a próxima fase da competição regional.

Já o Treze vive ótimos momentos no Campeonato Paraibano. A equipe superou o começo ruim e, agora, acumula quatro vitórias consecutivas, sendo o único time a conseguir esse feito nesta edição do estadual. Pela Copa do Nordeste, o Galo da Borborema está na 5ª colocação com cinco pontos ganhos. Seu último resultado foi o empate em 2 a 2 contra o América-RN.

Dia, hora e local de Maranhão x Treze

Dia: 06/03

Hora: 19h

Local: Estádio Castelão, em São Luís

Transmissão de Maranhão x Treze

Onde assistir: Nosso Futebol (pay-per-view);

Nosso Futebol (pay-per-view); Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de Maranhão x Treze ficarão por conta da CBN;

pelas ondas do rádio, as emoções de Maranhão x Treze ficarão por conta da CBN; Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes de Maranhão x Treze lance a lance.

Escalações prováveis

Maranhão: Moisés, Franklin, Maicon, Anderson e André Radija; Cavi, Vander e Adeilson; Vinícius Barata, Clessione e Capote. Técnico: Zé Augusto.

Moisés, Franklin, Maicon, Anderson e André Radija; Cavi, Vander e Adeilson; Vinícius Barata, Clessione e Capote. Zé Augusto. Treze: Igor Rayan, Pedrão, Luis Fernando, Rafael Castro e Higor; Juninho, Matheus Chaves e Edmundo; Will Viana, Thiaguinho e Lucas Mineiro. Técnico: William De Mattia.

Arbitragem

Árbitro principal: Deborah Cecilia Cruz Correia (FIFA)

Deborah Cecilia Cruz Correia (FIFA) Assistente 1: Victor Matheus de Lavor Paes Barreto (CBF-PE)

Victor Matheus de Lavor Paes Barreto (CBF-PE) Assistente 2: Elaise Juliana Santana Ferreira (CBF-PE)

Elaise Juliana Santana Ferreira (CBF-PE) Quarto árbitro: Jose Henrique de Azevedo Junior (CBF-PE)

Dia a dia do Treze

O Treze enfrentou o Pombal, pela 7ª rodada do Campeonato Paraibano 2024. Em campo, o Galo da Borborema venceu por 3 a 0 e assumiu a vice-liderança do torneio estadual.

O elenco trezeano se reapresentou no Estádio Presidente Vargas. Esta foi a última atividade dos atletas em Campina Grande, já que a viagem para São Luís está prevista para esta terça-feira (05).

