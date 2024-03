Aula inaugural do curso de Estética e Beleza ofertado pela SEPPM reúne 90 mulheres

A Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas par as Mulheres de João Pessoa (SEPPM) deu início, na manhã desta terça-feira (05), a Semana alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de Março, com a aula inaugural do curso de Estética e Beleza, realizado em parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (Inadh). Noventa mulheres participam do Pólo Beleza Social ofertado pela Prefeitura gratuitamente, com duração de até cinco meses.

A secretária de Políticas Públicas para Mulheres do Município, Nena Martins, disse que o início desse curso é muito importante, principalmente por conta da certificação de 120 horas, pois a partir desse momento essas mulheres estarão capacitadas para trabalhar na área de estética e beleza, seja abrindo o próprio negócio ou em empresas que atuam nesse mercado.

“Serão profissionais e poderão prover o sustento da família porque a ideia da gente é combater a violência contra as mulheres em vulnerabilidade e em situação de violência. São mulheres que serão capacitadas e capacitarão outras mulheres. Nosso prefeito tem dito que o interessante é capacitar multiplicadoras. Então, nesses três anos já são mais três mil mulheres e este ano agora com esse curso para que tenham um futuro. Esse é o objetivo do nosso prefeito Cícero Lucena e Léo Bezerra e também da Secretaria”, ressaltou.

Conforme explicou, o curso de Estética e Beleza acontecerá em dois turnos na sede da própria da SEPPM, no Paço Municipal, com durabilidade de até cinco meses para conclusão dos cinco módulos: Maquiagem, Design de Sobrancelhas, Depilação, Manicure e Pedicure e Corte e Cabelo. “Quinze por cento das vagas foram destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, que são atendidas pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher Ednalva Bezerra e a Ronda Maria da Penha”, acrescentou.

Mayara Moreira da Silva, de 30 anos, é uma das alunas deste curso e ressalta a importância que trará para a sua vida: “Tenho dois filhos e tem quatro anos que me dedico a maternidade e vejo agora uma oportunidade única de voltar à ativa e ganhar meu sustento e da minha família. A iniciativa da Prefeitura é louvável porque abre caminhos para uma vida melhor para muitas mulheres em situação difícil. Desde os 14 anos que eu faço unhas, mas nunca me profissionalizei e agora posso fazer de uma vez só cinco cursos e me capacitar sem pagar nada. Vou sair daqui pronta para atuar em diversas áreas numa profissão que eu sempre sonhei. Só tenho a agradecer ao prefeito Cícero Lucena e a todos envolvidos nessa ação. É uma oportunidade única para mim que agora posso deixar meus filhos numa creche e batalhar uma renda melhor”.

Yara Guimarães é outra aluna que está aproveitando a oportunidade para aprender várias profissões na área de estética e beleza. Ela disse que quer se tornar multiplicadora e passar essas práticas para outras mulheres da Comunidade Aratu, em Mangabeira, onde mora e é líder comunitária. “Essa iniciativa é uma grande oportunidade de mudança de vida para muitas mulheres, principalmente vítimas de violência doméstica e em vulnerabilidade social. Algumas só tem a renda do Bolsa-Família para viver, é mãe solo, sem apoio do companheiro ou de parentes e a gestão do prefeito Cícero Lucena tem se preocupado com esse público”, afirmou.

A programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher se estende até o próximo dia 14 com várias atividades como palestras sobre enfrentamento à violência contra a mulher, roda de diálogo e outras ações em diferentes locais como a Câmara de Vereadores, escolas da rede pública e no Paço Municipal.

Programação:

Dia 06 de março

Horário: 8h às 10h

Palestra na Escola Municipal Rodrigo Otávio para as turmas dos 8º e 9º ano

Local: Bairro dos Estados

Dia 07 de março

Horário: 10h

Roda de Diálogo no Centro Dia de Referência

Pauta: Violência Doméstica e Valorização da Mulher nos dias de hoje

Público Alvo: Mães de irmãs dos usuários do Centro

Local: Rua Tertuliano de Brito, 368, Treze de Maio

Horário: 13h

Roda de Diálogo no Centro Comunitário da Assistência Social da Legião da Boa Vontade

Pauta: Prevenção a violência contra a Mulher

Público alvo: usuárias do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Local: Rua das Trincheiras, 703, Jaguaribe

Dia 08 de março

Horário:10h

Inauguração do Espaço da Mulher com nova nomenclatura

Local: Espaço da Mulher, Paço Municipal

Horário: 19h as 20h

Palestra na Unidade I do Cicovi

Pauta: Enfrentamento a Violência contra a Mulher

Local: Rua Professora Luiza de Cristo, 201, Valentina, Cicovi

Dia 09 de março

Horário: 09h

Ação no evento do Verão Funetec – Fundação de Apoio a Educação, Tecnologia e Cultura, Sustentabilidade e Qualidade de Vida, com a participação de outras Secretarias, como: Semam, Sedec, Emlur, etc.

Local: Espaço Oceano, Rua dos Pescadores, Seixas

Dia 11 de março

Horário: 14h

Sessão especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher

Local: Câmara dos Vereadores

Dia 12 de março

Horário: 14h

Ação com palestras na comunidade do Aratu

Público alvo: mulheres da comunidade

Pauta: Enfrentamento a Violência contra a Mulher

Local: Comunidade do Aratu

Dia 14 de março

Horário: 6h

Caminhada das Mulheres III Edição – alusivo ao Dia Internacional da Mulher

Local: Busto de Tamandaré