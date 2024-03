José William deixa Seplan de João Pessoa e fica apto para assumir Fiep

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), exonerou o secretário de Planejamento, José William Montenegro. Para o lugar foi designado o secretário-executivo da pasta, Ayrton Falcão. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (4).

Apesar de ter iniciado uma reforma administrativa, com a substituição de pretensos candidatos, a exoneração de José William foi a pedido do empresário.

Na redes sociais, ele justificou que pediu afastamento para se dedicar mais à família, amigos e como sócio em suas atividades empresariais após três anos e dois meses de atuação como secretário.

A saída da equipe de auxiliares do prefeito abre espaço para que ele possa assumir a presidência da Fiep. Na semana passada, o pleno do TRT determinou o afastamento do então presidente Buega Gadelha e que o mais antigo assumisse a vaga.

O prefeito Cícero Lucena comentou sobre a saída de José William da pasta. “Hoje nos despedimos de um grande amigo e profissional exemplar para se dedicar a sua família e negócios, José William Montenegro , que dedicou anos preciosos à nossa gestão. Agradeço imensamente por sua dedicação e trabalho incansável na Seplan”, publicou.

Em outro post, deu boas vindas ao novo titular da secretaria. “Agora, damos as boas-vindas ao engenheiro civil Ayrton Falcão, que assume com competência a titularidade da pasta. Juntos, seguimos em busca de um futuro melhor para João Pessoa!”, publicou.

Confira íntegra da postagem de José William no Instagram:

“O bom dos desafios é vê-los conquistados”.

“O tempo passa e o homem não percebe”.

Em exatos três anos e dois meses compondo o secretariado do prefeito Cícero Lucena vivenciamos tantos desafios e tantas conquistas que nem percebemos o tempo passar. E o tempo passa, o tempo voa.

Decidi dedicar tempo para uma maior convivência em família, com amigos e os sócios em minhas atividades empresariais.

Registro minha gratidão ao prefeito Cícero (@cicerolucena), ao vice Leo (@leobezerra1), a toda equipe da Seplan e aos colegas secretários e secretárias. Além da satisfação em ter contribuído, direta e indiretamente, para com as principais ações e projetos da gestão que está tornando João Pessoa uma cidade cada vez melhor.

José William Montenegro Leal