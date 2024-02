QUE HORAS COMEÇA BBB24 E THE MASKED SINGER?

Por MRNews



Um Domingo na TV Brasileira: Diversão e Entretenimento para Todos os Gostos

No próximo domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, a programação da TV Globo promete uma variedade de opções para os telespectadores brasileiros, desde filmes de aventura até programas de entretenimento familiar.

Para os madrugadores, o Corujão II apresentará o filme “Pedro Coelho” às 04:40, uma história encantadora que promete cativar crianças e adultos com suas aventuras divertidas. Em seguida, às 06:00, os fiéis poderão acompanhar a Santa Missa, seguida pelo programa Globo Comunidade, que traz histórias inspiradoras e informativas sobre a vida cotidiana dos brasileiros, às 06:50.

Para os empreendedores e interessados no mundo dos negócios, o programa “Pequenas Empresas & Grandes Negócios” às 07:20 oferece insights e dicas valiosas para quem busca sucesso no mundo empresarial. Logo depois, às 08:05, é a vez do Globo Rural trazer as últimas notícias e novidades do agronegócio brasileiro.

Os entusiastas do automobilismo encontrarão seu lugar no programa Auto Esporte às 09:25, seguido pelo Esporte Espetacular às 10:00, que traz as últimas notícias e destaques do mundo esportivo nacional e internacional.

À tarde, a diversão continua com a série “Magnum P.I” às 13:00, seguida pelo filme de aventura “Jumanji: Próxima Fase” na Temperatura Máxima às 13:50. Para os fãs de música e mistério, o The Masked Singer Brasil às 15:55 promete surpreender com suas performances envolventes e identidades secretas.

E para encerrar o domingo com chave de ouro, Domingão Com Huck às 17:30 traz muita música, entrevistas e diversão para toda a família. À noite, não perca o Fantástico às 20:30, com suas reportagens investigativas, entrevistas exclusivas e curiosidades do mundo.

Para os aficionados por reality shows, o Big Brother Brasil 24 às 23:10 promete muitas emoções e reviravoltas, enquanto o Domingo Maior exibe o filme “Vingança a Sangue-Frio” às 00:30, seguido pelo Cinemaço com o clássico “Platoon” às 02:20, garantindo uma noite repleta de emoções e entretenimento para todos os gostos.

Portanto, prepare a pipoca, reúna a família e desfrute de um domingo repleto de diversão e entretenimento na programação da TV Globo.