elenco do novo filme é divulgado pela Marvel

O elenco do novo filme do ‘Quarteto Fantástico’ foi divulgado pela Marvel nesta quarta-feira (14), em uma arte especial comemorando o Dia dos Namorados em suas redes sociais. O filme vai ser estrelado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn.O filme estreia em 25 de julho de 2025.

O Jornal da Paraíba traz um breve resumo da filmografia do novo quarteto.

Pedro Pascal

Pedro Pascal vai viver Reed Richards, o Sr. Fantástico. Conhecido por interpretar recentemente o Joel na série ‘The Last of Us’ da HBO, Pedro Pascal já trabalhou em produções como ‘O Mandaloriano’ da Disney + e ‘Game of Thrones’. Ele também viralizou no Tik Tok após usuários fazerem uma edição de seu personagem em ‘Kingsman: O Círculo Dourado’ com a música ‘Hey Sexy Lady’ do artista Shaggy.

Vanessa Kirby

A atriz inglesa Vanessa Kirby interpreta Sue Storm, a Mulher Invisível. Ela é mais conhecida por sua participação na série ‘The Crown’, como a princesa Margaret. Contudo, ela estrelou filmes como ‘Napoleão’, ao lado de Joaquin Phoenix, faz parte da franquia ‘Missão Impossível’ e participou de um spin-off da franquia Velozes e Furiosos, ‘Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw’.

Além disso, Vanessa já estampou capas de revistas como Madame Figaro, L’officiel e Harper’s Bazaar. A atriz também participou da campanha Panthère da marca de jóias Cartier.

Ebon Moss-Bachrach

Ebon Moss-Bachrach é Ben Grimm, o Coisa. Vindo da série ‘O Urso’, Ebon Moss-Bachrach também estrelou filmes como ‘Que Horas Eu Te Pego’ com Jennifer Lawrence, ‘Tesla: O Homem Elétrico’ e o ‘Sorriso de Monalisa’.

Mas nem só de filmes vive Ebon, em 2023 ele estrelou a série em podcast ‘Possession’, a minissérie de televisão ‘The Dropout’ e também participou da série do anti-herói Justiceiro, da Marvel.

Joseph Quinn

Joseph Quinn vive Johnny Storm, o Tocha Humana. Ele vai estrear o filme ‘Um Lugar Silencioso: Dia Um’, em 28 de junho, também aparece na arte de Dia dos Namorados da Marvel. Ele é mais conhecido por sua participação na série ‘Stranger Things’ da Netflix, como Eddie Munson.

Joseph também participou de filmes como ‘Operação Overlord’ e ‘Hoard’ e de séries como ‘Catarina, A Grande’, ‘Les Misérables’ e ‘Small Axe’.

Outras adaptações da primeira família da Marvel

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o Quarteto Fantástico é adaptado para as telonas. Em 1995, o quarteto foi formado por atores como Alex Hyde-White, Rebecca Staab, Jay Underwood e Carl Ciarfalio.

Já em 2007, a equipe foi formada por atores como Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis e Ioan Gruffudd. E, em 2015, em sua mais recente adaptação, o elenco do quarteto foi composto por Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara e Jamie Bell.