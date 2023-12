Guia mostra mensalidades mais caras e baratas em escolas de João Pessoa

Quando um novo ano está perto de começar quem tem filho em idade escolar loco pensa em material, fardamento novo e também em como o custo da educação privada vai comprometer a renda da família. Como essa despesa pode pesar no bolso, o Jornal da Paraíba traz um guia, baseado em uma pesquisa feita pelo Procon de João Pessoa, que aponta quais são as mensalidades mais caras e mais baratas cobradas pelas escolas particulares da capital paraibana.

Com a cobrança do valor de R$ 2.911 para a 3ª série do ensino médio, o Colégio Motiva é o que tem a maior mensalidade entre as escolas da rede particular em João Pessoa.

A mensalidade corresponde a mais de dois salários mínimos, considerando que o salário mínimo no Brasil, em 2023, é de R$ 1.320.

Já a menor mensalidade também cobrada para a 3ª série em colégios da capital paraibana custa R$ 396, no Centro Educacional Brasileiro. Essa quantia é referente a um terço de um salário mínimo.

A diferença entre a mensalidade mais cara e a mais barata é de R$ 2.515.

As informações fazem parte de uma pesquisa feita pelo Procon de João Pessoa em 33 unidades educacionais, entre os dias 29 e 30 de novembro.

Já para o ensino fundamental, as mensalidades saltam de R$ 316 para R$ 2.040,00.

Por último, as mensalidades no ensino infantil vão de R$ 265,00 a R$ 1.915,00.

Valores mais caros cobrados pelo ensino médio

Motiva

1ª série: R$ 2.200,00

2ª série: R$ 2.200,00

3ª série: R$ 2.911,00

GGE

1ª série: R$ 2.310,00

2ª série: R$ 2.310,00

3ª série: R$ 2.535,00

Iso

1ª série: R$ 1.858,20

2ª série: R$ 1.858,20

3ª série: R$ 2.015,94

Valores mais baratos cobrados pelo ensino médio

Centro Educacional Brasileiro

1ª série: R$ 396,00

2ª série: R$ 396,00

3ª série: R$ 396,00

Neogenesis Colégio e Curso

1ª série: R$ 415,00

2ª série: R$ 415,00

3ª série: R$ 415,00

Colégio IPI

1ª série: R$ 549,00

2ª série: R$ 549,00

3ª série: R$ 605,00

Valores mais caros cobrados pelo ensino fundamental

GGE

1º ano: R$ 2.040,00

2º ano: R$ 2.040,00

3º ano: R$ 2.040,00

4º ano: R$ 2.040,00

5º ano: R$ 2.040,00

6º ano: R$ 2.040,00

7º ano: R$ 2.040,00

8º ano: R$ 2.040,00

9º ano: R$ 2.040,00

Marista Pio X

1º ano: 1.458,00

2º ano: 1.505,00

3º ano: R$ 1.505,00

4º ano: R$ 1.505,00

5º ano: R$ 1.505,00

6º ano: R$ 1.710,00

7º ano: R$ 1.710,00

8º ano: R$ 1.710,00

9º ano: R$ 1.710,00

Iso

1º ano: R$ 1.771,15

2º ano: R$ 1.612,21

3º ano: R$ 1.612,21

4º ano: R$ 1.612,21

5º ano: R$ 1.612,21

6º ano: R$ 1.709,89

7º ano: R$ 1.630,53

8º ano: R$ 1.630,53

9º ano: R$ 1.630,53

Colégio Evolução

1º ano: R$ 1.636,00

2º ano: R$ 1.636,00

3º ano: R$ 1.636,00

4º ano: R$ 1.636,00

5º ano: R$ 1.636,00

6º ano: R$ 1.659,00

7º ano: R$ 1.659,00

8º ano: R$ 1.659,00

9º ano: R$ 1.659,00

Valores mais baratos cobrados pelo ensino fundamental

Centro Educacional Brasileiro

1º ano: R$ 316,00

2º ano: R$ 316,00

3º ano: R$ 316,00

4º ano: R$ 316,00

5º ano: R$ 316,00

6º ano: R$ 331,00

7º ano: R$ 331,00

8º ano: R$ 331,00

9º ano: R$ 331,00

Neogenesis Colégio e Curso

1º ano: R$ 360,00

2º ano: R$ 360,00

3º ano: R$ 360,00

4º ano: R$ 360,00

5º ano: R$ 360,00

6º ano: R$ 380,00

7º ano: R$ 380,00

8º ano: R$ 380,00

9º ano: R$ 380,00

Colégio e IPI

1º ano: R$ 410,00

2º ano: R$ 410,00

3º ano: R$ 410,00

4º ano: R$ 410,00

5º ano: R$ 410,00

6º ano: R$ 432,00

7º ano: R$ 432,00

8º ano: R$ 432,00

9º ano: R$ 432,00

Valores mais caros cobrados pelo ensino infantil

GGE

Evolução

Iso

Valores mais baratos cobrados pelo ensino infantil

Evoluir

Centro Educacional Cauê

Centro Educacional Brasileiro