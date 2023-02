Zeladoria

Emlur realiza ações de limpeza durante Carnaval Tradição e mantém serviços no feriado

18/02/2023 | 11:00 | 62

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realiza os serviços de varrição e coleta de resíduos após os desfiles do Carnaval Tradição, que começam neste sábado (18), na Avenida Duarte da Silveira. Na noite desta sexta-feira (17), uma operação especial foi executada para garantir a limpeza do Centro, onde ocorreu o bloco Cafuçu, bem como em outros bairros da cidade por onde desfilaram blocos do Folia de Rua.

Com o emblema de Bloco da Limpeza – e apresentação visual no fardamento dos agentes e nos caminhões compactadores de resíduos, os agentes da Emlur estão garantindo a manutenção da zeladoria de toda a cidade.

Neste sábado (18), seis tribos indígenas e seis clubes de frevo desfilam. Logo após, os agentes entram na Avenida Duarte da Silveira, recolhendo todos os resíduos, que serão transportados ao aterro sanitário pelo caminhão compactador. A programação do Carnaval Tradição se estende até a segunda-feira (20).

Todos os serviços da Emlur, incluindo os de capinação, roçagem e pintura de meio-fio serão realizados durante o feriadão de Carnaval. “Nossos serviços são essenciais e serão executados todos os dias. Nossa missão é manter a cidade limpa”, frisa o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso.

Ele parabeniza os agentes de limpeza pelo trabalho durante o Carnaval. “Quando ‘a cidade’ acorda no outro dia pela manhã, não parece que houve uma festa porque está tudo limpo”, enfatiza.

Os trabalhos de zeladoria da Emlur iniciaram antes do período carnavalesco, com as ações de capinação, roçagem e pintura de meio-fio nas vias por onde os blocos do Folia de Rua desfilariam. Também foi feito um trabalho de preparação para realização do Carnaval Tradição.

A população pode solicitar a realização dos serviços de coleta e de zeladoria por meio dos telefones 3218 7644, 3214 7660 e 3214 7659. O contato também pode ser feito pelo programa Prefeitura Conectada, por meio do link https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10