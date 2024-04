Serviço da Prefeitura garante assistência completa para cuidado com a saúde do trabalhador

O cuidado com a saúde do trabalhador é uma política assistencial contínua prestada pela Prefeitura de João Pessoa. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mantém o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), que atua na promoção e proteção da saúde deste público, visando à recuperação e a reabilitação de trabalhadores submetidos a riscos e agravos decorrentes das condições de trabalho.

“O Cerest é um serviço instituído para realizar ações de promoção, prevenção e vigilância em saúde do trabalhador, além do diagnóstico e encaminhamento para os serviços de tratamento e reabilitação dos trabalhadores urbanos e rurais, formais ou informais, autônomos, entre outros. No serviço são atendidos pacientes oriundos de 64 municípios, que integram a 1ª macrorregião da Paraíba”, explica o diretor do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador, Kleber José.

Apenas no primeiro trimestre deste ano, já são mais de 800 notificações de doenças e agravos relacionados ao trabalho, como acidentes de trabalho, lesão por esforço repetitivo, transtorno mental, intoxicação, entre outros. Em 2023, foram registradas 3.787 notificações. O serviço também recebe denúncias sobre condições de trabalho insalubres que contribuem para afastamento dos trabalhadores por acidentes ou doenças de trabalho.

Para uma assistência completa, o Cerest conta com o atendimento multiprofissional com médico, enfermeiro, fisioterapeuta e assistente social que atuam com escuta qualificada sobre a história de trabalho e a história da doença. Se confirmado o nexo causal entre a doença e o trabalho, é emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), parecer e laudo médico para fins de direitos do trabalhador, no âmbito da Previdência Social ou na Justiça do Trabalho.

“O trabalhador deve procurar o Cerest quando desenvolver qualquer tipo de doença ou sofrer um acidente de trabalho. Aqui o atendimento é realizado em dois momentos, onde o trabalhador é acolhido por um profissional capacitado no serviço para uma anamnese ocupacional e entendimento da demanda apresentada e, no segundo momento, é acolhido pela equipe médica para a anamnese clínica e a avaliação do nexo causal em saúde do trabalhador”, explica Kleber José.

Além da assistência direta ao trabalhador, o Cerest também desenvolve ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador como inspeção sanitária nos ambientes, processos e organização do sistema de trabalho; capacitação dos profissionais de saúde em saúde do trabalhador; mapeamento do perfil produtivo nos municípios de sua área de abrangência; elaboração de boletim epidemiológico da morbimortalidade da população trabalhadora; investigação dos acidentes graves e óbitos relacionados ao trabalho, e estudos e pesquisas na área de saúde do trabalhador.

Serviço – O Cerest está localizado na Rua Alberto de Brito, s/n°, Jaguaribe, em prédio anexo a Policlínica Municipal do bairro e, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O trabalhador pode agendar pessoalmente ou pelos telefones: 3213-7638 ou 99412-5343 (apenas whatsApp). As denúncias também podem ser feitas por esses números ou pelo e-mail do serviço: [email protected] .

Documentos – Para ser atendido é preciso apresentar alguns documentos, são eles: documento de identidade com foto e CPF, cartão do SUS, comprovante de residência com o CEP, carteira de trabalho / contrato; declarações e \atestados médicos relacionados à doença; laudos médicos com CID-10, pareceres médicos, e documentos do INSS se houver.