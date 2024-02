Prefeitura abre inscrições para o I Seminário de Residências em Saúde da Família e Comunidade

13/02/2024 |

Estão abertas as inscrições para o I Seminário de Residências em Saúde da Família e Comunidade, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa. Poderão participar do evento profissionais residentes, preceptores e tutores de residências em saúde. Os interessados devem se inscrever até o dia 22 de fevereiro, por meio do link: hipl.at/residencias

O evento está marcado para o dia 23 de fevereiro, a partir das 9h, no auditório do curso de Fonoaudiologia do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Nesta primeira edição, o tema do seminário é “Fortalecer a Residência em Saúde da Família e Comunidade – 10 anos de Conquistas e Desafios”

A programação conta com palestra do dr. Felipe Proenço de Oliveira, secretário adjunto de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, e apresentação dos trabalhos de conclusão de residência dos residentes em Saúde da Família e Comunidade da Rede Municipal de Saúde de João Pessoa.

Em caso de dúvidas, os interessados em participar do seminário devem entrar em contato com a organização do evento por meio do telefone (83) 3214-7922 ou enviar e-mail para um dos seguintes endereços: [email protected] ou [email protected].