Profissionais de saúde alertam sobre a importância da vacinação de pessoas restritas ao leito e idosas

A importância da vacinação não está somente na proteção individual, mas principalmente porque pode evitar a propagação em massa de doenças que podem levar à morte ou a sequelas graves, comprometendo a qualidade de vida e saúde das pessoas vitimadas. E a prevenção deve ser direcionada também às pessoas acamadas (restritas ao leito), onde seus responsáveis podem buscar um atendimento pelo número (83) 98645-7727, de atendimento apenas pelo WhatsApp, para dúvidas e agendamentos ou ainda, buscar assistência na unidade de saúde da família de referência, mais próxima da residência.

“Por meio das equipes de saúde da família, promovemos os cuidados das pessoas acamadas, restritas ao leito. Fazemos visitas e acompanhamos de forma preventiva, garantindo o cuidado assistencial. Cuidados que são realizados também pelas equipes do Serviço de Assistência Domiciliar do município, aos usuários cadastrados”, explicou Danielle Melo, gerente de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de João Pessoa.

“Alertamos também sobre a importância da vacinação das pessoas idosas, que precisam completar o esquema com as doses das vacinas disponíveis, a exemplo da segunda dose de reforço”, completou.

Nesta quarta-feira (3), seguindo a programação preventiva planejada pela Secretaria de Saúde, a atualização da caderneta com todas as doses das campanhas ativas e da programação de rotina podem ser administradas nas unidades de saúde da família, que funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h, o Centro Municipal de Imunização e as Policlínicas Municipais, que atendem no período das 8h às 16h.

Estão disponíveis também três pontos extras localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, e no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, que atendem de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h, e no Shopping Tambiá, que agora também conta com um ponto fixo, funcionando das 12h às 20h. Ambos com a administração de todas as vacinas, que fazem parte do calendário de rotina e das campanhas ativas, facilitando a vida do usuário que não pode ir até um serviço de saúde durante o horário comercial.

Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Influenza) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Documentação – Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS. Já para receber a vacina contra Influenza e demais vacinas do calendário de rotina, é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

Locais de vacinação nesta quarta-feira (3)

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) 9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar Agendamento: (83) 98645-7727 – ( Apenas whatsapp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)