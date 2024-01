Após crise, oposição e Bruno avançam para aprovar LOA e Emendas Impositivas

Foi longa a reunião entre o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), e as bancadas de oposição e da situação na Câmara de Vereadores. O encontro teve início no fim da manhã e só foi concluído após horas de conversa. Como resultado é possível concluir que as duas partes, o Executivo e a Oposição, avançaram para assegurar a aprovação da LOA de 2024 e a implementação das Emendas Impositivas.

A crise estendeu-se no fim do ano passado, com declarações e narrativas dos envolvidos.

Na reunião o prefeito se comprometeu a apresentar uma nova proposta com relação às Emendas Impositivas, reduzindo o valor que seria destinado a cada parlamentar – algo em torno de R$ 804 mil – 1.2% da Receita Corrente Líquida.

O modelo é adotado há anos nos Estados e grandes cidades do país. Campina, cujo Legislativo sempre foi demasiadamente submisso ao Executivo, continuava sem Emendas.

Em contrapartida o chefe do executivo recebeu a indicação, por parte dos vereadores, de que deverão finalmente aprovar a nova LOA. Um novo encontro poderá acontecer hoje à noite.

O presidente da Câmara, vereador Marinaldo Cardoso (Republicanos), defendeu as Emendas. Ele disse que assim que as partes chegarem a um denominador comum a ‘Casa’ fará uma sessão extraordinária para votar a LOA.