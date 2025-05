Celtics x Knicks ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBA HOJE (07/05), PALPITES E PRÉ-JOGO

Por MRNews



A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Celtics x Knickshoje, HOJE (07) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

Celtics x Knicks – NBA Playoffs 2025: Onde Assistir, Lesionados e Escalações (Jogo 2 Semi do Leste, 7/5/2025)

Nesta quarta-feira, 7 de maio de 2025, o Boston Celtics recebe o New York Knicks para o segundo jogo da semifinal da Conferência Leste dos playoffs da NBA. A partida promete ser emocionante, especialmente após a virada espetacular dos Knicks no primeiro jogo, onde conseguiram superar os Celtics após estarem 20 pontos atrás. Agora, com a série em 1 a 0 para os Knicks, Boston busca a revanche para empatar a série e não deixar os adversários abrirem uma vantagem ainda maior.

Celtics Buscam Empatar a Série

O jogo 1 foi marcado por um grande momento de tensão e emoção, com a vitória dos Knicks na prorrogação. Mesmo com uma atuação sólida de seus astros, os Celtics não conseguiram segurar a vantagem conquistada no começo da partida. Agora, jogando em casa, Boston sabe da importância de empatar a série para seguir com chances de avançar para a final da Conferência Leste. O time conta com uma equipe talentosa, liderada por Jayson Tatum e Jaylen Brown, que devem ser fundamentais para a busca pela recuperação no confronto.

Knicks em Busca do 2 a 0

Os Knicks, por outro lado, vêm de uma grande vitória e estarão mais confiantes do que nunca. O time, comandado por Jalen Brunson, tem mostrado força nos momentos decisivos, especialmente em jogos de playoff, onde a experiência de seus jogadores como Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges faz toda a diferença. Uma vitória em Boston colocaria os Knicks com uma vantagem confortável de 2 a 0 na série, dando um passo gigantesco rumo à final da conferência.

Histórico de Confrontos

Os Celtics possuem um retrospecto favorável contra os Knicks em confrontos diretos, com 308 vitórias contra 190 dos Knicks ao longo da história. Durante a temporada regular de 2025, Boston levou a melhor em todas as quatro partidas disputadas. Contudo, nos playoffs, a situação é um pouco diferente. Embora os Celtics possuam 36 vitórias contra 32 dos Knicks nos playoffs, a última série entre os times, em 2013, foi vencida por Nova York, que avançou após surpreender Boston com uma vitória por 4 a 2.

Lesões e Desfalques

Em relação aos desfalques, os Celtics enfrentam algumas dúvidas para o jogo. Kristaps Porzingis, que sofreu um mal-estar durante o jogo 1, é considerado provável para a partida. Já Sam Houser, com um problema no tornozelo, ainda é uma incógnita. Por outro lado, os Knicks estão em boa forma física e devem vir com força máxima para tentar ampliar sua vantagem na série.

Prováveis Escalações

Celtics:

Jrue Holiday

Derrick White

Jaylen Brown

Jayson Tatum

Kristaps Porzingis (provável)

Knicks:

Jalen Brunson

Josh Hart

Mikal Bridges

OG Anunoby

Karl-Anthony Towns

Onde Assistir Celtics x Knicks

O jogo 2 entre Celtics e Knicks será realizado no TD Garden, em Boston, a partir das 20h (horário de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pelo Amazon Prime Video e NBA League Pass, oferecendo opções para os fãs de todo o Brasil acompanharem essa emocionante disputa de playoffs.

Data: 7 de maio de 2025

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: TD Garden, Boston, Massachusetts

Onde Assistir: Amazon Prime Video e NBA League Pass

Expectativas para o Jogo

Este jogo promete ser uma verdadeira batalha. Enquanto os Celtics tentam evitar um 0 a 2 na série em casa, os Knicks querem continuar sua campanha vitoriosa. A pressão está sobre Boston, que precisa fazer valer o fator casa e não deixar os Knicks ficarem em uma posição confortável. Com um jogo disputado e muitas estrelas em quadra, é esperado que a partida seja cheia de intensidade e surpresas.

Conclusão

O segundo jogo entre Celtics e Knicks promete ser um dos grandes momentos da pós-temporada da NBA. Com um duelo equilibrado entre duas equipes muito talentosas, os fãs podem esperar um confronto repleto de emoção e ação. Com as estrelas em quadra e a rivalidade histórica entre os times, o jogo 2 certamente será imperdível para os amantes do basquete.

