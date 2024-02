Wanessa Camargo perto de Desistir do BBB24

Por MRNews



Wanessa Camargo Considera Desistir do BBB24: O Botão da Mudança A participação de Wanessa Camargo no Big Brother Brasil 24 (BBB24) está longe de ser uma jornada tranquila. Após cerca de um mês no confinamento, a cantora revelou em uma conversa com Yasmin Brunet que está ponderando a possibilidade de apertar o botão da desistência e deixar a casa mais vigiada do Brasil. Nessa edição do reality, a desistência já ocorreu quando Vanessa Lopes apertou o mesmo botão, abandonando a competição apresentada por Tadeu Schmidt. Wanessa, filha de Zezé Di Camargo e Zilu, expressou sua vontade de seguir o mesmo caminho, surpreendendo até mesmo sua melhor amiga, Yasmin. Na conversa entre as amigas, Yasmin revelou um plano para a votação, mas a resposta de Wanessa foi direta: “Eu também. Apertar o botão e ir embora.” O momento gerou preocupação, com Yasmin e Juninho pedindo para que Wanessa reconsiderasse a decisão. Enquanto a incerteza paira sobre a permanência de Wanessa no programa, o sétimo paredão do BBB24 foi formado no último domingo, com Juninho, Alane, Beatriz e Isabelle na berlinda. A expectativa é que a saída de um deles seja confirmada na terça-feira, reduzindo o número de participantes para 18. O programa, que estreou em 8 de janeiro com 26 participantes, vem gradativamente afunilando o jogo, deixando os telespectadores ansiosos para descobrir o desfecho da trajetória de Wanessa Camargo no BBB24. Acompanharemos atentamente os próximos acontecimentos e desdobramentos dentro da casa mais assistida da TV brasileira. Enquete UOL: parcial aponta quem deve ser o próximo eliminado em paredão quádruplo. Noite Agitada no BBB24: Big Fone, Paredão Quádruplo e Surpresas na Casa. Por: fazeraqui.com.br

A noite de ontem no Big Brother Brasil 24 prometeu e cumpriu, trazendo reviravoltas e emoções para os telespectadores. O destaque começou com a esperada chamada do big fone, que surpreendeu a casa por volta das 18h, encontrando o atento Davi, que garantiu a sonhada imunidade.

Davi, estrategista em potencial, dividiu a casa em dois grupos ao escolher colocar pulseiras vermelhas em alguns participantes, incluindo MC Bin Laden, Lucas Henrique, Juninho, Pitel, Rodriguinho, Marcus Vinicius, Giovanna, Leidy Elin e Yasmin Brunet. O motivo da escolha ainda permanece um mistério para os demais moradores.

A formação do paredão também trouxe surpresas, com a líder Fernanda optando por indicar Beatriz diretamente para a berlinda, após a imunização do anjo, Matteus, sobre Deniziane. A casa dividida em dois grupos teve que votar duas vezes, resultando nas indicações de Alane e Juninho na primeira votação, e Marcus e Isabelle na segunda etapa.

Após a prova bate e volta, Marcus escapou do paredão, deixando Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho na disputa.

Enquete UOL indica quem sai

Resultado parcial

A temporada do BBB24 promete continuar surpreendendo os fãs, com estratégias, alianças e reviravoltas que mantêm a tensão e a diversão no confinamento. Fique ligado para mais atualizações e emoções diretamente da casa mais vigiada do Brasil.