onde acompanhar, horário e informações pelo Paraibano 2024

A bola vai rolar para a 4ª rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2024. Serra Branca x Campinense será um dos jogos que marca a metade da 1ª fase da competição estadual. A partida será no Estádio Amigão, em Campina Grande, a partir das 16h30 da próxima sexta-feira (09).

+ Confira a tabela completa do Campeonato Paraibano

Do lado mandante, o Serra Branca vem de uma incrível vitória de virada para cima do Pombal. Após sair perdendo por 2 a 0, o Carcará do Cariri conseguiu reverter o marcador e anotar mais três pontos na tabela de classificação. Agora, a equipe ocupa a 3ª colocação.

Já os visitantes vêm de um empate na última rodada. Jogando em casa, o Campinense ficou no 0 a 0 no Clássico Emoção, contra o Botafogo-PB. Com o ponto conquistado no Amigão, a Raposa conseguiu se manter, momentaneamente, no G-4 do Paraibano, ocupando a 4ª colocação.

Dia, hora e local de Serra Branca x Campinense

Dia: 09/01

Hora: 16h30

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Serra Branca x Campinense

Onde assistir: as TVs Paraíba e Cabo Branco transmitirão Serra Branca x Campinense para todo o estado;

as TVs Paraíba e Cabo Branco transmitirão Serra Branca x Campinense para todo o estado; Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de Serra Branca x Campinense ficarão por conta da CBN. A narração será de Edson Maia , com os comentários de Leonardo Alves e as reportagens de Afonso Carlos .

pelas ondas do rádio, as emoções de Serra Branca x Campinense ficarão por conta da CBN. A narração será de , com os comentários de e as reportagens de . Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Prováveis escalações

Serra Branca: Neto, Biel Potiguar, Gabriel Yanno, Weverton e Emerson; Anderson Paulista, Memo e Anderson Paraíba; Histone, Janderson e Marcelo Toscano. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Neto, Biel Potiguar, Gabriel Yanno, Weverton e Emerson; Anderson Paulista, Memo e Anderson Paraíba; Histone, Janderson e Marcelo Toscano. Ranielle Ribeiro. Campinense: Rodrigues, Breno Santos, Eduardo, Ramon Baiano e Ângelo; Brunão, Rayanderson e Alan Pedro; Jonatas Santos, Luan Santos e Maycon Rangel. Técnico: Francisco Diá.

Arbitragem

Árbitro principal: Bruno Monteiro Cunha (CBF-PB)

Bruno Monteiro Cunha (CBF-PB) Assistente 1: Rafael Guedes de Lima (CBF-PB)

Rafael Guedes de Lima (CBF-PB) Assistente 2: Ruan Neres Souza de Queirós (CBF-PB)

Ruan Neres Souza de Queirós (CBF-PB) Quarto árbitro: Ruthyanna Camila de Medeiros da Silva (CBF-PB)

Dia a dia do Campinense

O elenco raposeiro se apresentará no Estádio Renatão às 16h para realizar um treino técnico, visando a preparação para o jogo contra o Serra Branca.