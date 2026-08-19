Motorista diz à polícia que perdeu controle do carro por água na pista e atropelou casal no Conde

Flávio Fernandes/TV Cabo Branco

Um casal de idosos morreu após ser atropelado por um carro na manhã desta terça-feira (18), no km 97 da BR-101, em Conde, no Litoral Sul da Paraíba. Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo relatou em depoimento que perdeu o controle da direção por causa da água acumulada na pista durante as chuvas.

As vítimas foram identificadas como Maria José Ferreira da Silva, de 73 anos, e Elias Antonio da Silva, de 71 anos. De acordo com um parente que esteve no local, eles eram marido e mulher. O casal morreu ainda no local do acidente.

Segundo o delegado Francisco Basílio, da Delegacia do Conde, o motorista suspeito tem 70 anos. Ele foi localizado horas depois do atropelamento, após entrar em contato com a polícia e informar onde estava. O homem foi levado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado.

“As informações primárias dizem que ele vinha para o trabalho, já que ele trabalha numa fábrica aqui perto, e com a aglomeração de parentes da vítima, ele ausentou-se do local, mas avisou para a polícia onde estava, e logo a gente conseguiu localizá-lo e conduzi-lo até a delegacia”, disse o delegado.

O motorista estava acompanhado de outras três pessoas no veículo. Segundo a polícia, todos seriam funcionários de uma empresa localizada nas proximidades do acidente.

O suspeito foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. Ele foi indiciado e deve responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Acidente

Elias e Maria José aguardavam um ônibus em uma parada quando foram atingidos pelo carro. Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu o acostamento e atropelou os dois idosos.

Após o atropelamento, o veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Os quatro ocupantes do carro não ficaram feridos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas constataram as mortes das vítimas.

Parentes do casal também devem ser ouvidos pela Polícia Civil durante a investigação.