Seinfra leva operação tapa-buraco para 48 bairros de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa segue, nesta quarta-feira (19), com serviços de manutenção em diversas avenidas e ruas da Capital. Um deles é a operação tapa-buraco, que terá ações em 48 bairros ao longo de todo o dia, segundo planejamento da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). Com várias equipes em ação, os serviços serão iniciados às 8h e vão garantir vias mais seguras para condutores e pedestres.

A operação passará pelos seguintes bairros: Mangabeira, Geisel, José Américo, Castelo Branco, Tambiá, Trincheiras, Oitizeiro, Expedicionários, Mandacaru, Bairro dos Estados, Funcionários, Torre, Bairro dos Ipês, Treze de Maio, Cristo, Varjão, Varadouro, Alto do Mateus, Cruz das Armas, Costa e Silva, Aeroclube, Jardim Oceania, Manaíra, Bessa, Planalto da Boa Esperança, Cuiá, Valentina, Costa do Sol, Jaguaribe, Centro, Pedro Gondim, Tambaú, Cabo Branco, Bancários, Jardim Cidade Universitária, Grotão, João Paulo II, Portal do Sol, Altiplano, Brisamar, Distrito Industrial, Miramar, Jardim Veneza, Ernani Sátiro, Colibris, Gramame, Bairro das Indústrias e Mumbaba.

A Seinfra também vai realizar serviços de manutenção de iluminação pública nos bairros do Cristo, José Américo, Geisel, Funcionários, Mangabeira, Portal do Sol, Valentina, Jardim Cidade Universitária, Paratibe, Costa do Sol, Manaíra, Bessa, Aeroclube, Torre, Gramame e Varjão.

Na programação desta quarta, a Seinfra também executa serviços na rede de drenagem. As equipes farão intervenções de execução de linha d’água, adequação e manutenção de boca de lobo e extensão de rede em vários bairros da Capital.

Aplicativo – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.