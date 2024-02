Semob-JP garante segurança viária e reforça frota de ônibus para atender os foliões dos Muriçocas do Miramar

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) montou um esquema especial de trânsito e transporte para garantir a segurança viária aos foliões que vão brincar no Bloco das Muriçocas do Miramar, nesta quarta-feira (7). Serão 80 agentes de mobilidade que atuarão orientando, fiscalizando e monitorando a circulação de veículos na Via Folia, como também vai ter o reforço de ônibus extras para a ida e volta do evento.

O superintendente da Mobilidade Urbana, Expedito Leite Filho, disse que todo esquema foi pensado para proporcionar fluidez ao trânsito e reduzir os transtornos causados pelos bloqueios necessários para a montagem da estrutura na concentração na Praça das Muriçocas, o estacionamento dos trios elétricos e o deslocamento do desfile.

“As vias adjacentes e paralelas estão liberadas para o estacionamento e o trânsito local e indicamos como rotas alternativas as avenidas Beira-Rio e Rui Carneiro para deslocamento dos condutores que quiserem evitar a região onde os festejos estarão ocorrendo. Para o folião que optar por deixar o carro em casa, nossa frota de ônibus vai ser reforçada com ônibus extras para atender os usuários que vão para a festa e na volta para casa”, declarou.

Bloqueio e desvios – A Via Folia, no trecho a partir da bifurcação com a Av. Rui Carneiro e Av. Tito Silva, será bloqueada no sentido Centro-Praia a partir das 10h, com as equipes operacionais orientando o posicionamento dos trios elétricos. E às 18h, com o aumento da demanda de foliões, dar-se início as intervenções e desvios para o bloqueio total da Via Folia, incluindo a Praça das Muriçocas, com proibição de acesso dos veículos particulares e do transporte coletivo.

Transportes – As linhas que circulam na praia, 510 (Tambaú) e 507 (Cabo Branco), estarão com viagens extras de acordo com a demanda de usuários, antes e após a conclusão dos eventos.

As linhas 104,116, 120, 203, 301, 302, 303, 504, 507, 510, 602, 701, 1500 e 5100, que geralmente circulam até as 22h50, estenderão a operação e realizarão viagens até as 00h30, saindo do Terminal de Integração do Varadouro (TIV).

Além da operação normal, a Semob-JP determinou viagens extras após a meia-noite saindo do Terminal de Integração do Varadouro (TIV) e na área da praia, onde terão 10 ônibus disponíveis para atender a demanda de passageiros. Além dessa operação, as empresas estarão com reforço na frota e de operadores para atender eventuais solicitações.

Contatos – Para o usuário entrar em contato com a Semob para ocorrências urgentes fica à disposição o número 9 8760-2134 para receber mensagens e fotos por meio do Whatsapp e para informações sobre linhas de ônibus os números 3213-7156 e 3213-7157 (TIV).