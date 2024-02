saiba o que abre e o que fecha em João Pessoa

O bloco Muriçocas do Miramar, um dos mais tradicionais das prévias carnavalescas de João Pessoa, desfila nesta quarta-feira (7). Por conta do bloco, alguns serviços vão funcionar em horários especiais na capital paraibana, na quarta e também na quinta-feira (8). Em 2024, o bloco completa 38 anos. Entre as atrações estão nomes como Raí Saia Rodada, Chico César, Juzé, Fuba e outros destaques.

Veja abaixo o que abre e o que fecha em João Pessoa

Shoppings

Os shoppings da capital paraibana funcionam normalmente durante a quarta-feira, dia do bloco das Muriçocas.

Mangabeira e Manaíra Shopping

De acordo com a assessoria de imprensa dos dois shoppings, os locais funcionam normalmente, das 10h às 22h.

Liv Mall

O shopping informou que vai funcionar normalmente na quarta (07) e quinta-feira (08), aberto das 09h00 às 21h00.

Shopping Sebrae

Na quarta-feira (7) até o sábado (10), o Shopping Sebrae vai estar aberto das 10h00 até às 20h00, com funcionamento normal.

Shopping Tambiá

De acordo com o próprio estabelecimento, o local vai manter o funcionamento normal na quarta-feira, dia do bloco, e também na quinta-feira.

Mag Shopping

O Mag Shopping informou que durante a quarta-feira, a quinta e a sexta, o funcionamento vai seguir normal, mesmo com o bloco das muriçocas acontecendo na quarta-feira.

Shopping Sul

O shopping vai manter seu funcionamento normal normal no dia do bloco das Muriçocas e também na quinta-feira. Além disso, durante todo o final de semana, o local confirmou que vai funcionar em horário corriqueiro.

Pirâmide Shopping

Mantém o funcionamento durante todo o dia, das 10h às 22h, de acordo com o próprio Shopping.

Ônibus

De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), as linhas que circulam na praia, 510 (Tambaú) e 507 (Cabo Branco), estarão com viagens extras de acordo com a demanda de usuários, antes e após a conclusão dos eventos relacionados ao bloco das Muriçocas.

As linhas 104,116, 120, 203, 301, 302, 303, 504, 507, 510, 602, 701, 1500 e 5100, que geralmente circulam até as 22h50, estenderão a operação e realizarão viagens até as 00h30, saindo do Terminal de Integração do Varadouro.

Além disso, na Epitácio Pessoa, no trecho a partir da bifurcação com a Av. Rui Carneiro e Av. Tito Silva, vai haver um bloqueio no sentido Centro-Praia a partir das 10h. Às 18h, com o aumento da demanda de foliões, vai ter início as intervenções e desvios para o bloqueio total da Via Folia, incluindo a Praça das Muriçocas, com proibição de acesso dos veículos particulares e do transporte coletivo.

Bancos

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) divulgou que os bancos fecham somente durante a semana de Carnaval, na segunda-feira (12) e na terça. Até lá, o funcionamento segue normalmente.

Comércio

Segundo o Sindicato dos Comerciários de João Pessoa, o comércio pode funcionar normalmente na quarta-feira (7).

VLTs

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos de João Pessoa (CBTU-JP), os veículos leves sobre trilhos funcionam normalmente no dia do bloco das Muriçocas, das 4h52 às 19h51.

Repartições públicas

A prefeitura de João Pessoa determinou ponto facultativo nas repartições públicas municipais no Carnaval deste ano. De acordo com a Secretaria de Administração (Sead), na quarta-feira (7), dia do desfile do bloco das Muriçocas, o expediente acontece até às 15h. Já quinta, dia após as Muriçocas, as repartições começam a funcionar a partir das 13h.

Já nas repartições públicas estaduais, as alterações ficam restritas somente para a quinta-feira (8), quando as repartições começam a funcionar apenas ao meio-dia.

Justiça

A Justiça Federal da Paraíba (JFPB) informou que o expediente segue normalmente na quarta-feira (7).

Bica

De acordo com a assessoria do Parque Arruda Câmara (Bica), o lugar vai funcionar das 8h às 15h, com bilheteria até uma hora antes, na quarta. Já na quinta-feira o local vai funcionar mais tarde, a partir das 13h, e fecha às 17h, com bilheteria até às 16h.

Correios

As agências dos Correios na capital paraibana vão funcionar normalmente na quarta-feira e também no dia seguinte.