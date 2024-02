mais de 31 mil candidatos se inscreveram na Paraíba

Ao todo, 31.372 candidatos se inscreveram no Concurso Nacional Unificado (CNU) na Paraíba, conforme um levantamento divulgado pelo governo Federal, nesta terça-feira (6). Os interessados podem se inscrever na seleção até a próxima sexta-feira (9), no site da banca organizadora, a Cesgranrio.

Em todo o Brasil, um milhão e meio de pessoas se inscreveram no “Enem dos Concursos”, como o processo é popularmente conhecido.

Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição custa R$ 90. Já para os cargos de nível médio o valor é de R$ 60.

Vagas do Concurso Nacional Unificado na Paraíba

As 6.640 vagas oferecidas no CNU abrangem todos os estados do país. Na Paraíba, há oportunidades abertas para trabalho em João Pessoa e em outros municípios do estado. Confira abaixo:

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

Cargo: Analista em C&T – Especialidade: Engenharia Civil – Vaga para Campina Grande.

Cargo: Analista em C&T – Especialidade: Tecnologia da Informação – Vaga para Campina Grande.

Cargo: Analista em C&T – Especialidade: Direito – Vaga para Campina Grande.

Cargo: Analista em C&T – Especialidade: Comunicação Social – Vaga para Campina Grande.

Cargo: Analista em C&T – Especialidade: Contabilidade – Vaga para Campina Grande.

Cargo: Analista em C&T – Especialidade: Qualquer área de formação – Vaga para Campina Grande.

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)

Cargo: Especialista em Indigenismo – Especialidade: Economia.

Cargo: Especialista em Indigenismo – Especialidade: Contabilidade.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cargo: Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas – Vaga para João Pessoa.

Cargo: Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas – Vaga para João Pessoa.

Cargo: Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas – Vaga para Esperança, Itabaiana, Guarabira, Sousa e Sumé.

