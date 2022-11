19 bairros concluídos

Programa de LED segue avançando e moradores destacam maior segurança e melhoria no trânsito

12/11/2022 | 14:00 | 122

A população de 19 bairros da Capital já usufrui da nova iluminação de LED – um modelo que vem sendo colocado em prática pela Prefeitura de João Pessoa, mais sustentável e econômica e que será implantada em toda cidade. O programa é executado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e está sendo aprovado pelos moradores, que destacam a sensação de segurança e melhor visibilidade no trânsito como os principais benefícios.No bairro Colibris, a funcionária pública aposentada, Neide Brito de Souza, garante que a nova iluminação mudou inclusive a rotina dela. “Voltei a frequentar a praça à noite, aproveitar mais desse espaço, que é importante para o convívio com outras pessoas. A Prefeitura de João Pessoa está de parabéns pelo serviço”, disse a moradora. “A gente também se sente mais segura na chegada em casa, porque a boa luminosidade inibe assaltos”, afirmou.

Na última quarta-feira (9), foi a vez dos moradores do tradicional bairro de Jaguaribe comemorarem a finalização da implantação do programa de LED, trabalho esse realizado pela Diretoria de Iluminação Pública da Seinfra (Dilup). Entre eles, o motorista por aplicativo, Gelson Moreira, ressaltou que ficou melhor dirigir à noite pelas ruas do bairro. “Nem se compara. Não que o bairro estivesse às escuras, mas a lâmpada de LED é muito melhor do que aquelas amarelas, porque deixa as vias mais claras e com uma visibilidade melhor”, afirmou.

Joyce Alves, diretora da Dilup, estima que a Prefeitura de João Pessoa consiga uma redução de aproximadamente 39% no consumo de energia com o programa de LED. “A gente vai enviar para a concessionária os dados das novas potências, a nova carga, para pleitear esse abatimento direto na conta. É um programa que vem beneficiando a população de vários bairros, além de corredores importantes onde ficam localizadas escolas, unidades de saúde e paradas de ônibus, que é uma orientação do prefeito Cícero Lucena”, explicou.

O programa de LED da Prefeitura de João Pessoa teve início em junho deste ano e até o momento já instalou mais de 5. 700 lâmpadas em toda a Capital. Os bairros com 100% da iluminação em LED são: João Agripino, Jardim Luna, Brisamar, Miramar, Seixas, Grotão, São José, Cidade dos Colibris, Tambiá, Roger, Penha, Ilha do Bispo, Jaguaribe, Comunidade São Mateus, Citex, Conjunto Nova República, Timbó, Cruz das Armas e Tambaú. Já os bairros com serviço em andamento são: Ipês, Conjunto Marinês (Gramame) e Vale das Palmeiras.