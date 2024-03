Prefeito fiscaliza obras de ligação asfáltica dos bairros Água Fria e Bancários que serão concluídas nesta quinta-feira

O prefeito Cícero Lucena fiscalizou, no início da tarde desta quarta-feira (6), mais uma obra de asfaltamento na cidade, dentro do programa Asfalto Novo, que está fazendo a ligação dos bairros Água Fria e Bancários, com a aplicação de pavimento em toda a avenida Edmilson Leite. Na ocasião, o gestor garantiu que esse trecho ficará pronto já nesta quinta-feira (7) e ainda reforçou o compromisso da Prefeitura de João Pessoa em seguir melhorando a mobilidade urbana da cidade.

“Estamos aqui, em mais uma ação da Prefeitura de João Pessoa, pavimentando com material asfáltico a via que liga a Avenida Hilton Souto Maior aos Bancários. Essa é mais uma alternativa de mobilidade para melhorar a condição de vida da nossa Capital. A Prefeitura tem um olhar amplo para toda a cidade de João Pessoa e para todas as ações que precisam do nosso trabalho e da nossa dedicação”, destacou o prefeito.

O trecho ocupa uma área de 470 metros de extensão, que está ganhando um asfalto totalmente novo para se tornar uma opção de deslocamento entre os dois bairros. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a Prefeitura já avançou com 140 quilômetros de asfalto na cidade, contando as obras já executadas e as que estão em andamento. O secretário executivo da Pasta, Luciano Pereira, disse que outros 27 quilômetros já estão contratados para receber os serviços.

“São obras que estão em acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, que busca criar alternativas no trânsito da cidade. Então, o objetivo principal da parte de asfalto é em cima de mobilidade, tanto para o transporte público como para que a população em geral saia daquelas vias sobrecarregadas e passe a usar essas vias alternativas com maior conforto”, explicou o secretário.

Corredores – Com mais de 140 ruas já entregues, a Prefeitura de João Pessoa vem avançando, tanto na aplicação de asfalto em vias antes sem infraestrutura ou apenas de calçamento, quanto na substituição da malha asfáltica da cidade. Dentro desse planejamento, estão sendo criadas soluções para o trânsito, como de corredores que ligam bairros e avenidas principais. Antes, a prefeitura já havia feito a ligação de Mangabeira com o José Américo, a Perimetral Sul com o bairro Costa e Silva, além da BR-230 com a alça que dá acesso ao conjunto Esplanada.