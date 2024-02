Secretaria de Saúde divulga resultado final das residências médica e multiprofissional

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou, nesta segunda-feira (5), o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para as residências médica e multiprofissional. Cerca de mil candidatos concorreram às 83 vagas disponibilizadas. O prazo para recurso ao resultado final se encerra nesta terça-feira (6), às 23h59. Já o resultado do recurso deverá ser divulgado na quinta-feira (8).

De acordo com o cronograma do Processo Seletivo, os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula no dia 23 de fevereiro, até as 17h, via Sistema 1Doc. Os editais e todas as informações referentes ao Processo Seletivo estão disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura de João Pessoa.

No programa de residência multiprofissional estão sendo ofertadas 37 vagas distribuídas nas áreas de Enfermagem (09), Farmácia (04), Fisioterapia (04), Fonoaudiologia (03), Medicina Veterinária (03), Nutrição (04), Odontologia (04), Psicologia (04) e Terapia Ocupacional (03). Já para o programa de residência médica estão disponíveis 46 vagas, divididas nas áreas de Anestesiologia (02), Clínica Médica (06), Cirurgia Geral (05), Coloproctologia (02), Ginecologia e Obstetrícia (04), Medicina de Família e Comunidade (20), Neonatologia (03), Ortopedia e Traumatologia (03).

Os aprovados utilizarão os serviços da Rede Municipal de Saúde como campo prático de atuação para a formação profissional, atuando, a partir de 2024, nos três níveis de atenção: primária, especializada e hospitalar.

Rede Escola – As residências médica e multiprofissional, assim como estágios, pesquisas e visitas técnicas na Rede Municipal de Saúde são coordenadas pela Gerência da Educação na Saúde (GES) da SMS, através do projeto Rede Escola. A iniciativa estabelece parcerias na construção e efetivação da aprendizagem pelo trabalho na rede de serviços, favorecendo a melhoria da qualidade e humanização do atendimento prestado à população.

Para conferir o resultado da residência médica, acesse o link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/editais/visualizar-arquivo?id=1426

Para conferir o resultado da residência multiprofissional, acesse o link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/editais/visualizar-arquivo?id=1427