Nordestão Agility 2024

Esse final de semana estivemos em Pernambuco para a duas primeiras etapas o Campeonato Nordestão de Agility.

Esse campeonato uniu quatro estados em prol do esporte: Paraíba, Pernambuco, Ceará e Bahia e cada estado sediará as etapas ao longo do ano.

Vários patrocinadores estão contribuindo para o sucesso do Nordestão, como a Uli Artigos Pet, Weasy, Fórmula Natural e Pet Top Saúde.

Nossas meninas Dog Moke garantiram as medalhas delas e já estamos ansiosos pelas próximas etapas.

A próxima etapa será 02 e 03 de Março no Ceará.

E você, conhece os benefícios do AGILITY para a dupla praticante?

Melhora o condicionamento físico, trabalha a coordenação motora, memória, aumenta a obediência, promove gasto de energia mental e física…

Mas não para por aí!

O agility também pode ser utilizado na reabilitação de cães, sob orientação veterinária e para ajudar cãezinhos idosos a manter a atividade física dentro de suas limitações!

Você também pode não querer competir e praticar o agility mesmo assim, bom pra todos os portes e idades!

Na Dog Moke Escola de Agility as aulas são personalizadas de acordo com o interesse e necessidade de cada dupla, respeitando os limites de cada indivíduo.

Quer saber mais? Agenda lá uma aula experimental gratuita pelo whatsapp (83) 99956-0044

Gaia, border collie, 8 anos de agility arrasando na pista com o papai Miguel!

Nix, border collie, 2 anos de agility voando nas pistas com o papai!