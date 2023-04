Diálogo

Semob-JP e Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana analisam demandas da população

Seguindo a prática de dialogar com os diversos segmentos para promover ainda mais melhorias à segurança viária e mobilidade da população pessoense, o superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Expedito Leite Filho, se reuniu com o presidente da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), vereador Damásio Franca. O encontro ocorreu na tarde desta quarta-feira (26), na sede da Semob-JP.

Em pauta, questões relacionadas ao transporte público e segurança viária, principalmente para moradores dos bairros Funcionários IV e Colinas do Sul. “Estamos de portas abertas para estreitar estas relações e ouvir de perto as necessidades das pessoas. O vereador Damásio Franca é um parceiro nesta empreitada em busca de uma mobilidade urbana melhor e, com a proximidade do Maio Amarelo, com certeza, esta relação tende a se estreitar ainda mais”, ressaltou Expedito Leite Filho, gestor responsável pelo trânsito e transporte da Capital.

Para o vereador Damásio Franco, estes encontros demonstram o compromisso da gestão municipal em ouvir os pleitos da sociedade. “É sempre importante ter esta comunicação entre o legislativo e o executivo. Quando recebo demandas na Câmara de João Pessoa e procuramos a Semob-JP, Expedito e seus diretores se prontificam imediatamente a nos atender e estreitar justamente este diálogo”, frisou o parlamentar.

Também participaram da reunião Marcos Holmes, diretor administrativo-financeiro da Semob-JP; Victor Gomes, diretor de transportes da Semob-JP; e Gilmar Batista, líder comunitário dos bairros Funcionários IV e Colinas do Sul. “Só tenho a agradecer a Expedito Leite Filho, porque fui muito bem recebido. Trouxe reivindicações de questões relacionadas a duas linhas de ônibus e a Semob se prontificou a promover estudos para atender as pessoas”, afirmou.