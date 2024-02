Moradores do Residencial Vista do Verde participaram de sessão de cinema

Em um final de tarde bem descontraído e animado, com muita pipoca, pirulito, algodão doce e refrigerantes, os moradores do Residencial Vista do Verde, no Bairro das Indústrias, encerraram as atividades da Colônia de Férias de Secretaria de Habitação (Semhab) – na temporada 2024, na última quinta-feira (1º), assistindo ao Filme “O Rei Leão Três: Hakuna Matata”, que foi escolhido pela comunidade. A exibição foi na sede da associação.

O filme “O Rei Leão Três: Hakuna Matata” é uma produção dos estúdios Walt Disney e esta versão é sob o ponto de vista de Timão e Pumba e mostra como os dois se tornaram amigos. Quando o personagem Timão deixa sua colônia, porque não consegue se entrosar, ele conhece o solitário Pumba. Em procura de um novo lar, se envolvem em aventuras e conhecem Simba, que está exilado e precisa lutar pela coroa de Rei Leão. O Cineminha teve a participação de crianças, adolescentes e até os adultos.

A secretária de Habitação, Socorro Gadelha, explicou que “o prefeito Cícero Lucena sempre tem dito que a grande meta da Prefeitura é cuidar da cidade e das pessoas”. Por essa razão as famílias contempladas com uma moradia do Programa Habitacional da Prefeitura, são acompanhadas pela equipe social da Semhab, durante todo o processo, desde a seleção, sorteio, entrega das chaves e assinatura dos contratos, até a acomodação dos residenciais e depois vem o trabalho social. Ela também explicou que a Colônia de Férias foi criada com o objetivo de atender os jovens durante o recesso escolar, mas também tem a participação das mães que acompanham os filhos.

Socorrro Gadelha adiantou que as famílias atendidas são em sua maioria pessoas carentes e muitas moravam em área de ocupação e comunidades, acrescentando que o trabalho social foi a forma encontrada pela Prefeitura e pela Semhab para acolher essas pessoas. “A Colônia de Férias é coordenada pela nossa equipe técnica e social que elaborou uma programação bem diversificada, com passeios de trens e visitas a locais históricos como a Fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo, o Parque Arruda Câmara (Bica), mas também participaram de atividades esportivas e culturais, como foi o cineminha organizado para os moradores do Vista do Verde”, disse.

Oficina de handebol – Como parte do encerramento das atividades da Colônia de Férias, eles participaram de uma Oficina de Handebol, no Ginásio Neuza Brandão, no Bairro dos Bancários, na quarta-feira (31). A atividade foi uma parceria com a Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), que designou a professora Verônica para mostrar às crianças os fundamentos básicos do esporte e como é a prática dessa modalidade esportiva.