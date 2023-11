Delações no caso Padre Zé ainda não estão no ‘radar’ dos investigadores

Apesar de muitas especulações, acordos de delação premiada ainda não estão no ‘radar’ dos investigadores que apuram o escândalo no Hospital Padre Zé, em João Pessoa. Pelo menos é o que apurou hoje o Blog, com fontes que acompanham o caso.

Ontem as defesas expuseram de forma mais nítida as suas estratégias, impulsionadas pela repercussão da reportagem do Fantástico – que detalhou os supostos desmandos.

Os advogados das ex-diretoras tentam desvinculá-las do poder de comando na gestão, ao mesmo tempo em que dizem que as duas somente cumpriram ordens superiores. A tese, contudo, terá que convencer os investigadores.

Na segunda fase da Operação Indignus foram presos o ex-diretor da unidade, padre Egídio de Carvalho Neto, e as ex-diretoras Amanda Duarte (ex-tesoureira) e Jannyne Dantas (ex-diretora administrativa).

Uma observação final. As delações, como está claro no título do post, estão (por enquanto) fora do radar. Isso não quer dizer, porém, que os ‘ventos’ não possam mudar.

Veja mais sobre o tema:

– Padre Egídio tem prisão mantida em audiência de custódia e vai para presídio em João Pessoa

– Gaeco diz que Padre Egídio movimentou R$ 4,5 milhões com vinhos, obras de arte e imóveis

— Padre Egídio e Amanda sacavam dinheiro na ‘boca do caixa’ para apagar rastros dos desvios, diz Gaeco

– Caso Padre Zé: nove imóveis alvos da ‘Indignus’ foram citados em denúncia anônima feita ao MPPB

-Após prisões, o que falta ser dito sobre o escândalo no Padre Zé em 8 observações