Ação integrada

Moradores do Vista Alegre recebem serviços da Prefeitura e se inscrevem no programa Bolsa Família

27/02/2023 | 19:00 | 137

A Prefeitura de João Pessoa iniciou, nesta segunda-feira (27), o cadastro dos moradores do Complexo Habitacional Vista Alegre, localizado no Colinas do Sul, ao programa Bolsa Família do Governo Federal. A iniciativa acontece até a próxima quarta-feira (1º). Os interessados devem, munidos dos documentos pessoais, procurar a Escola Municipal Deputada Lúcia Braga, onde foi montada uma tenda para receber essas famílias.

A ação é realizada pela Secretaria de Habitação (Semhab), em parceria com as Secretarias de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e de Saúde (SMS). Além do cadastro no Bolsa Família, a Prefeitura está oferecendo também para as crianças e adolescentes pesagem e antropometria, que é a medição das dimensões do corpo: peso, altura, massa e gordura.

“As famílias que moram no Residencial são carentes e a inscrição delas no Bolsa Família vai ajudar a melhorar a renda doméstica e, com isso, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A Prefeitura faz um trabalho de acompanhamento das famílias contempladas com uma moradia, onde são assistidas pelo programa Pós-ocupacional, quando são oferecidos cursos de capacitação e qualificação profissional, além de atividades físicas e recreativas”, reforçou a secretária de Habitação, Socorro Gadelha.

Pesagem e antropometria – Nesse primeiro dia de serviço, foram atendidas, pela manhã, crianças com idade entre zero e 2 anos e, no período da tarde, entre 3 e 5 anos. Nesta terça-feira (28), o atendimento será para crianças de 6 a 9 anos, no período da manhã, e dos 10 aos 14 anos à tarde. Já na quarta-feira (1º), será a vez dos adolescentes dos 14 aos 17 anos, pela manhã, e no período da tarde serão atendidas as pendências.

Vista Alegre I – Os moradores do Residencial Vista Alegre I, que receberam as chaves dos seus imóveis antes do Carnaval, continuam no processo de mudança para o novo lar. Socorro Gadelha adiantou que eles estão sendo acompanhados pela equipe técnica e social da Semhab, através do plantão social, quando é feita a recepção às famílias e são esclarecidas dúvidas sobre como é a convivência dentro de um condomínio, já que a maioria vem de comunidades e ocupações ou recebiam auxílio aluguel.