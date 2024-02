Nasce o filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato; nome é revelado

Por MRNews



Nasce o 13º neto de Silvio Santos, fruto da união de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato

No dia 12 de janeiro de 2024, a família de Silvio Santos celebrou a chegada de mais um membro, Benjamin, filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato. O nascimento ocorreu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, conforme anunciado pela assessoria da apresentadora nesta quarta-feira.

Benjamin é o primeiro filho de Rebeca Abravanel, que revelou a notícia da gravidez em meados de agosto. A confirmação de que seria um menino veio em novembro, durante uma participação ao vivo no Teleton. O nome escolhido, Benjamin, é uma escolha comum entre pessoas judias, fazendo referência a um dos filhos de Jacó. Silvio Santos, avô do bebê, é judeu.

Apesar da alegria evidente na família, até o momento desta publicação, o casal não se pronunciou nas redes sociais sobre o nascimento de Benjamin, embora tenham compartilhado diversos momentos da gestação anteriormente.

Alexandre Pato, atualmente sem clube desde sua saída do São Paulo no final do ano, enfrenta especulações sobre seu futuro no futebol. Há rumores de que ele poderia ingressar no SBT, emissora onde sua esposa, Rebeca Abravanel, é conhecida por apresentar o programa Roda a Roda.

O jogador e a apresentadora devem compartilhar em breve a felicidade do nascimento de Benjamin nas redes sociais. Silvio Santos, agora com 13 netos, celebra mais um capítulo de alegria na sua numerosa família.

Com carreiras distintas, enquanto Pato aguarda propostas de clubes interessados e decide sobre seu futuro no futebol, Rebeca Abravanel continua brilhando como apresentadora no SBT. A expectativa em relação ao próximo capítulo dessa história familiar só aumenta, mantendo os fãs ansiosos por atualizações sobre a vida do casal e do recém-nascido Benjamin.

Fátima Bernardes: Revelações sobre seu Passado Matrimonial

Por jornaldelimeira.com.br

Fátima Bernardes, renomada apresentadora brasileira, conquistou o público com seu carisma no programa *Encontro*. Antes desse sucesso, porém, revela-se um casamento secreto prévio a sua união com William Bonner.

Antes de sua longa parceria com Bonner, Fátima foi brevemente casada com o engenheiro carioca Marcelo Carvalho em 1987, ano de sua entrada na Rede Globo. Esse matrimônio durou menos de um ano, supostamente encerrado devido ao envolvimento de Bonner, que viria a se tornar seu segundo esposo após um divórcio rápido.

O casal Bonner-Bernardes compartilhou 26 anos juntos, gerando trigêmeos. Após a separação, William permanece no comando do *Jornal Nacional*, enquanto Fátima trilhou novos caminhos com seu próprio programa.

Fica evidente que, apesar do turbilhão nos relacionamentos, Fátima Bernardes mantém seu status de ícone televisivo, atualmente em um relacionamento sério com um parceiro mais jovem. Essa jornada pessoal e profissional continua a cativar a atenção do público brasileiro.

Reviravoltas e emoções: Casamento de José Inocêncio e Maria Santa agita Renascer

Introdução: No episódio de Renascer em 30 de janeiro, a trama toma um rumo surpreendente com o retorno de José Inocêncio à vida, causando choque e emoção entre os personagens. O casamento com Maria Santa promete ser um evento marcante, repleto de reviravoltas.

Desenvolvimento:

A revelação da sobrevivência de José Inocêncio provoca intensas emoções, especialmente em Maria Santa, que celebra o “milagre” presenciado.

O retorno do fazendeiro deixa Nena em desespero, enquanto a descoberta dos corpos de Belarmino e Firmino adiciona tensão à trama.

Jacutinga impõe uma condição intrigante a José Inocêncio, relacionada à permanência de Maria Santa em seu estabelecimento.

O fazendeiro convence Nena a vender a fazenda de Belarmino, consolidando sua presença e tornando-se um dos maiores produtores de cacau na região de Ilhéus.

O casamento, celebrado pelo Padre Santo, é marcado por uma ausência notável de convidados na vila, indicando surpresas e reviravoltas.

Conclusão: O casamento de José Inocêncio e Maria Santa promete ser um marco na trama de Renascer, com reviravoltas inesperadas e emoções à flor da pele. Os próximos capítulos prometem manter os telespectadores ansiosos por mais revelações e reviravoltas nesta envolvente novela das nove da Globo.