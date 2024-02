Cícero Lucena destaca programa da Anatel para melhorias nos sinais 4G e 5G na Capital em evento com ministro das Comunicações

João Pessoa e cidades da região metropolitana começaram a receber, a partir desta quarta-feira (31), a Blitz telefonia móvel, um programa da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para medir e vistoriar a qualidade dos sinais 4G e 5G em todo país. O objetivo é produzir, com base nos testes em 20 pontos, um diagnóstico dos serviços e propor melhorias junto às operadoras que atuam no segmento. Durante o evento, que aconteceu em Intermares, Cabedelo, com a presença do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o prefeito Cícero Lucena disse que vai apresentar locais da Capital para serem verificados e ainda elogiou a operação que pode, segundo o gestor, solucionar problemas enfrentados pelos usuários.

“Muito bom estar vendo a presença do ministro das Comunicações, no sentido de estar em loco, vindo nas cidades, identificando os serviços de entrega da internet, o seu nível de qualidade, daquilo que o consumidor está pagando, se está efetivamente recebendo, quer seja para o seu lazer, quer seja para estudar e trabalhar. Isso quem ganha é a sociedade brasileira”, afirmou o prefeito durante solenidade, que também foi prestigiada por parlamentares paraibanos do Congresso Nacional.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que a Blitz telefonia móvel nasceu do anseio da população por um serviço de qualidade, que já pautou discussões em assembleias, câmaras e até a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar irregularidades. Ele adiantou que uma equipe técnica estará atuando nos próximos dias, fazendo aferições, que irão produzir um diagnóstico do cenário real dos serviços das operadoras na região metropolitana da Capital. Haverá cobrança por melhorias, com prazos estabelecidos.

“O que a gente quer é entregar um serviço de qualidade a população. Sabemos que é importante a cobertura, a qualidade dos serviços da telefonia móvel na vida das pessoas, seja para se comunicar, seja para resolver um problema de saúde, para estudar, ler, serviços de governo. Hoje, uma série de situações que você resolve pelo celular, que é um instrumento presente na vida de mais de 90% da população. Então, justamente por conta dessa importância, que iniciamos essa blitz, para poder buscar a melhor prestação de serviços”, afirmou o ministro, que ainda explicou quais são os parâmetros considerados ideias na cobertura dos serviços de telefonia.

“A qualidade, a velocidade mínima do 4G é de 10 megabits por segundo, o 5G de 100 megabits por segundo. Dentro de uma área de cobertura, que antes era de 80%, nós estabelecemos para 95%. Ou seja, ampliamos o grau de percentual para que tenhamos mais efetividade e estabelecemos prazos concretos dentro da portaria ministerial. Realizamos a blitz, com prazo para a Anatel apresentar um relatório do que foi diagnosticado junto ao Ministério, as operadoras serão notificadas e, após a notificação, elas terão um prazo para nos responder, dizendo quais os encaminhamentos serão dados para solucionar todos os problemas”, explicou.

A Blitz telefonia já passou por Maranhão e Mato Grosso. A Paraíba é o terceiro estado de um projeto que vai percorrer todo o país. Além de João Pessoa, serão verificados a qualidade do sinal de telefonia em Cabedelo, Bayeux e Santa Rita. “São regiões e áreas onde tivemos mais queixas da qualidade de sinal. Então, a gente faz primeiro um diagnóstico detalhado, que demora cerca de um mês para fazer análise. Uma semana aqui na cidade, mais um tempo fazendo análise dos dados, aí depois tem um tempo que a gente mandar os resultados para as prestadoras, para elas prestarem conta das questões que foram avaliadas, que são problemas ou oportunidade de melhoria”, explicou o secretário nacional de Telecomunicações, Hermano Barros Tercius.