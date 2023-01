Igor Rayan exalta time do Treze e comemora boa atuação contra o Botafogo-PB

Compartilhe















O goleiro do Treze, Igor Rayan, foi o grande destaque do Clássico Tradição do último domingo, entre Botafogo-PB e Treze, que terminou com um empate em 0 a 0. O atleta fez grandes defesas que garantiram que a meta Alvinegra não fosse vazada. Após a partida ele exaltou o trabalho conjunto do seu grupo.

Rayan era o reserva do time comandado por Willian De Mattia. Gabriel Oliveira era o primeiro da posição, mas acabou sofrendo uma lesão no tornozelo e está no DM. A diretoria do Galo ainda não informou quanto tempo o atleta ficará de fora dos trabalhos, mas a previsão é que Igor Rayan siga de titular na próxima quarta-feira, contra o Serra Branca. Rayan falou sobre o jogo do domingo, exaltando seu time.

“Pouquíssimas pessoas sabem o que eu passei, o que eu passo para estar aqui, então só tenho que agradecer a Deus e a essas pessoas. Tudo é trabalho, nada supera o trabalho. Quero dar os parabéns para toda a equipe, a gente vem trabalhando bastante. Fico feliz de poder ajudar a minha equipe hoje”, disse o goleiro.

Jogadores do Treze perfilados para o Hino Nacional | Foto: Daniel Vieira / Treze

O Treze é vice-líder do Campeonato Paraibano, com sete pontos conquistados. Na próxima quarta-feira o Galo volta a jogar no Estádio Amigão, após cumprir uma punição e ter seus dois primeiros confrontos como mandantes realizados em João Pessoa. O duelo da rodada #5 é contra o Serra Branca, às 20h30.

Izabel Rodrigues

Radialista e repórter esportiva.

