Prefeitura de João Pessoa orienta sobre o que fazer no caso de vacinas atrasadas

Ao avaliar a caderneta de vacinação pode ser que algumas das vacinas estejam atrasadas. O que fazer nesse caso? O ideal é que os imunizantes sejam aplicados na data recomendada, mas pode ocorrer algum imprevisto no meio do caminho. Nesses casos, o indivíduo deve se dirigir a uma das salas de vacinas, que estão distribuídas em todo território pessoense, o quanto antes e aproveitar para deixar o documento atualizado.

“Na infância é importante que o cartão esteja em dia, para proteger a criança de imunopreveníveis, que são aquelas doenças que podem ser evitadas por meio da vacinação, sabendo também que é nessa fase que ela está mais suscetível a doenças infecciosas devido ao sistema imunológico que ainda está em formação”, alertou Fernando Virgolino, chefe da seção de imunização da Prefeitura de João Pessoa.

“Já na idade adulta assim como em qualquer outra fase, estar em dia com a vacinação significa não apenas proteger a si próprio, mas também bebês e crianças que ainda não podem ou não foram vacinados, ou ainda pessoas que não podem ser protegidas por algum motivo. Então fica o alerta, para todos grupos: Vamos todos tomar as vacinas para ficar protegidos!”, completou o coordenador.

Nesta sexta-feira (17), todas as salas de vacinas da rede municipal estarão promovendo ações de prevenção, são elas: as unidades de saúde da família, Policlínicas Municipais e o Centro de Imunização, no bairro da Torre, de acordo com os horários de funcionamento de cada serviço.

A Prefeitura dispõe também de três pontos extras localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, e no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, que atendem de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h, e no Shopping Tambiá, que agora também conta com um ponto fixo, funcionando das 12h às 20h. Ambos com a administração de todas as vacinas, que fazem parte do calendário de rotina e das campanhas ativas, facilitando a vida do usuário que não pode ir até um serviço de saúde durante o horário comercial.

Contra Covid-19 – As crianças a partir de seis meses de idade, que iniciaram o esquema vacinal devem tomar a segunda dose com 30 dias e a terceira dose com 60 dias, com imunizantes Pfizer-BioNTech baby. Já a vacina bivalente contra a Covid-19 é destinada aos maiores de 18 anos, desde que tenham completado o esquema vacinal primário (duas doses ou dose única). É necessário um período de 4 meses desde a última aplicação para poder receber o imunizante.

O público-alvo são pessoas acima de 18 anos, além de pessoas com deficiência, imunocomprometidas e com comorbidades acima de 12 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Influenza) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Documentação – Para ter acesso as vacina, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, além do Cartão SUS, que é um documento oficial do usuário aos serviços de saúde.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito é necessário fazer agendamento por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta sexta-feira (17):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) 9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)