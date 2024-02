ENQUETE UOL DO BBB24 INDICA O ELIMINADO NO PAREDÃO ENTRE DAVI, FERNANDA, ISABELLE, MARCOS

Por MRNews



O Big Brother Brasil 24 continua a surpreender os telespectadores com suas reviravoltas emocionantes e eliminações dramáticas. Na noite de hoje, a enquete do UOL agitou as redes sociais, especulando quem seria o próximo eliminado. No Paredão estão DAVI, FERNANDA, ISABELLE, MARCOS.

Embora os resultados não sejam definitivos, eles servem como um termômetro da popularidade dos participantes. A votação oficial determinará o destino do paredão, mas os fãs aguardam ansiosos para descobrir o desfecho da votação e como isso influenciará o jogo nos próximos dias. Confira a seguir.

Formação do paredão

Michel imunizou Giovanna.

Líder já disse que iria indicar Davi.

Casa indicou: Marcos, Fernanda, Wanessa Camargo

Líder teve que indicar mais um: Isabelle

Lider salvou um: Wanessa

Bate e volta salva um. Participam FERNANDA, ISABELLE, MARCOS

Lucas Buda volta atrás e confirma que Davi será sua indicação! #BBB24 pic.twitter.com/0qBjBOrpuC — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 11, 2024

Enquete do UOL INDICA QUEM SERÁ ELIMINADO

Prova do líder e anjo

A semana no Big Brother Brasil 24 certamente foi marcada por intensas emoções e desafios para os participantes. Logo no início, uma prova do líder de resistência agitou a casa, estendendo-se por impressionantes nove horas de competição acirrada. A vitória coube a Buda, Lucas, que demonstrou sua determinação e resistência ao longo da prova, garantindo assim o tão cobiçado posto de líder da semana.

Após a intensa disputa pela liderança, foi a vez da prova do Anjo movimentar os ânimos na casa mais vigiada do Brasil. Michel sagrou-se vencedor da prova, conquistando não apenas a imunidade para si, mas também o poder de imunizar outro participante no próximo paredão. Sua escolha recaiu sobre Giovanna, Raquele e Isabelle, que tiveram a oportunidade de desfrutar do Almoço do Anjo ao lado do líder da semana.

Porém, nem todos os participantes puderam saborear as vitórias. O Castigo do Monstro, intitulado “serpentes” nesta semana, foi atribuído a Matteus e Deniziane, destacando a dinâmica e as diferentes experiências enfrentadas pelos brothers ao longo da competição.

Patrocinada por um aplicativo de entregas, a prova do Anjo propôs um desafio intrigante aos participantes: percorrer um labirinto para coletar produtos de uma lista de compras elaborada por outro colega. Aquele que completasse o percurso e a lista no menor tempo possível seria declarado vencedor. A competição, que envolveu três grupos distintos de participantes, adicionou uma camada extra de estratégia e emoção à semana já agitada no BBB24.

Assim, entre reviravoltas, desafios e estratégias, a semana na casa mais vigiada do país provou ser uma montanha-russa de emoções, mantendo os espectadores ansiosos para ver o que o futuro reserva para os participantes do Big Brother Brasil 24.