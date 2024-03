Concurso da prefeitura de Juripiranga: edital, inscrição, vagas

O concurso da prefeitura de Juripiranga está com inscrições abertas para 58 vagas, em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever pelo site da organizadora até o dia 10 de março.

Concurso da prefeitura de Juripiranga

Veja os detalhes do concurso da prefeitura de Juripiranga, que se estende até o mês de maio.

Vagas disponíveis no concurso da prefeitura de Juripiranga

Ao todo, 58 vagas estão sendo oferecidas, em funções de nível fundamental, médio e superior. As oportunidades estão distribuídas nas áreas de educação, saúde e administrativa:

Agente de limpeza urbana: 5 vagas

Auxiliar de serviços: 6 vagas

Motorista (categoria D): 4 vagas

Agente comunitário de saúde: 2 vagas

Agente de combate a endemias: 3 vagas

Agente administrativo: 5 vagas

Técnico de enfermagem: 5 vagas

Enfermeiro: 5 vagas

Fisioterapeuta: 2 vagas

Médico clínico geral: 2 vagas

Odontólogo: 2 vagas

Professor para anos iniciais do ensino fundamental: 10 vagas

Professor de português para anos finais do ensino fundamental: 2 vagas

Professor de educação física para anos finais do ensino fundamental: 1 vagas

Professor de inglês para anos finais do ensino fundamental: 1 vagas

Professor de matemática para anos finais do ensino fundamental: 2 vagas

Professor de ciências para anos finais do ensino fundamental: 1 vagas

Inscrição no concurso da prefeitura de Juripiranga

As inscrições no concurso da prefeitura de Juripiranga podem ser feitas no site da organizadora, a Educa PB, até o dia 10 de março.

As taxas de inscrição custam R$ 50 para as funções de nível médio, R$ 60 para nível médio e R$ 80 para nível superior.

Salários no concurso da prefeitura de Juripiranga

Os salários vão de R$1.412,00 a R$ 5.000 + gratificação.

Provas

De acordo com o cronograma, as provas objetivas devem ser aplicadas no dia 21 de abril. Já a entrega de documentos para a avaliação de títulos, deve ser feito entre os dias 16 e 17 de maio. E as provas práticas estão previstas para 19 de maio.

O resultado final do concurso deve ser divulgado no dia 31 de maio.