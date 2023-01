Campeões do Amanhã

Alunos de jiu-jitsu da Prefeitura de João Pessoa conquistam medalhas no AJP Tour em Fortaleza

23/01/2023 | 10:00 | 44

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), enviou 13 atletas de jiu-jitsu, que integram o projeto ‘Campeões do Amanhã’, para disputar a etapa regional do AJP Tour, em Fortaleza. E o resultado obtido no último fim de semana foi satisfatório: a equipe conquistou 12 medalhas, sendo cinco de ouro, cinco de prata e duas de bronze.

“Foi muito bom. O primeiro passo do projeto fora de João Pessoa com uma competição interestadual. Fico feliz em ter um resultado tão expressivo no início do ano principalmente. Começamos 2023 com muita vontade e todos os profissionais do projeto são de altíssima qualidade e isso é demonstrado com o resultado que estão tendo com o empenho de toda equipe: professores, pais e alunos. Isso reflete no resultado que tivemos em Fortaleza. Tenho certeza que é só o começo de mais campeonatos que estão por vir”, comentou o secretário de Juventude, Esporte e Recreação, Kaio Márcio.

Em dezembro do ano passado, a equipe do ‘Campeões do Amanhã’ conquistou 60 medalhas, sendo 29 de ouro, 17 de prata e 14 de bronze, no Campeonato Paraibano de Jiu-jitsu. O coordenador de Lutas da Sejer, João Luiz Santos, que também lutou e subiu ao topo do pódio, comemorou o desempenho do grupo.

“A gente estava bem animado com a competição. As crianças estavam todas preparadas e agora foram testadas em uma competição fora da Paraíba. Todos eles tiveram grande desempenho e chegaram com bastante confiança depois dos eventos que tivemos no ano passado, como o Campeonato Paraibano. Através dos nossos professores foram elaborados treinos específicos e eles arrebentaram em Fortaleza, onde tem atletas fortes, um celeiro de grandes lutadores, inclusive do UFC”, finalizou João Luiz Santos.