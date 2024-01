Conselho aprova aumento da passagem de ônibus em Campina Grande

A tarifa para quem utiliza o transporte público em Campina Grande ficará mais ‘salgada’ a partir do próximo domingo. Hoje o Conselho Municipal de Transporte Público (Comutp) aprovou um reajuste nos valores. A passagem passará de R$ 4,10 para R$ 4,30, um aumento de 4.62 %.

O aumento é o mesmo índice percentual da inflação acumulada durante os últimos 12 meses.

A última atualização tarifária do transporte público na cidade ocorreu em maio de 2023. Hoje a prefeitura adota um sistema de subsídio, que financia parte do valor pago às concessionárias do setor.