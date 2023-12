Hulk é decisivo, e Matheus Cunha marca na Premier League 2023

O “Expresso Paraíba” de hoje destaca o brilho dos paraibanos nos gramados pelo mundo. Nos últimos dias, três jogadores se destacaram dentro das quatro linhas. Destaque para Hulk e também para Matheus Cunha. O atacante do Atlético-MG foi pilar fundamental para as vitórias do Galo diante do Flamengo e do São Paulo pela Série A. Já o atacante do Wolverhampton marcou mais uma vez, agora contra o Arsenal.

Hulk é o nome da semana no Expresso Paraíba

Dois jogos, um gol e duas assistências. Esse foi o panorama de Hulk na última semana, que comandou o Atlético-MG nas importantes vitórias contra o Flamengo, por 3 a 0 em pleno Maracanã, e diante do São Paulo, pelo placar de 2 a 1 na Arena MRV. Com esses feitos, o paraibano se consolidou de vez como um dos grandes nomes da Série A do Brasileirão 2023, ao lado de Suárez, do Grêmio.

Matheus Cunha marca novamente na Premier League

Matheus Cunha marcou seu quarto gol pelo Wolverampton na Premier League 2023. O tento veio na derrota diante do Arsenal, por 2 a 1, no último sábado (2), pela 14ª rodada. Ao todo, são quatro gols e duas assistências com a camisa do Wolves na atual temporada do futebol inglês.

Tiquinho Soares volta a marcar

Depois de seis jogos sem marcar, o sousense Tiquinho Soares voltou a balançar as redes pelo Botafogo. E o tento saiu no empate em 1 a 1 com o Coritiba, pelo Brasileirão. O Botafogo, por sua vez, que liderou grande parte da competição, não tem mais chances matemáticas de ser campeão.