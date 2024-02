Ana Beatriz Rocha vai apresentar o JPB2 na licença de Larissa Pereira

A jornalista Ana Beatriz Rocha foi anunciada neste sábado (17) como substituta de Larissa Pereira na apresentação do JPB2 na TV Cabo Branco. Ela assume o telejornal de forma temporária quando a titular sair de licença-maternidade.

“Estou muito feliz e grata por este novo desafio. Será uma honra entrar na casa dos paraibanos toda noite num jornal com uma história de credibilidade e empatia como o JPB2. O objetivo seguirá o de sempre, pautar informações com responsabilidade e muito serviço para o público, trazendo as transformações que o jornalismo de hoje exige”, afirma Ana Beatriz sobre a novidade.

Formada em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Ana Beatriz Rocha começou na Rede Paraíba como estagiária, em 2020. Ela tem passagens pela rádio CBN e pelos portais g1 Paraíba e Jornal da Paraíba.

Estou pronta para encarar o desafio com muito respeito pela história do telejornal. Larissa Pereira é uma grande inspiração, excelente como repórter e apresentadora, pretendo cuidar bem do JPB2 enquanto ela aproveita o início da maternidade”, complementa Ana.

Ana Beatriz está na equipe da TV Cabo Branco desde 2022, primeiro como estagiária e, em pouco tempo, se tornou repórter. Na emissora ela apresentou e foi repórter de projetos importantes como o Lá Vem o Enem, nos últimos dois anos, e a série de reportagens ‘Olhares Indígenas’. Também já apresentou o JPB1 e o Paraíba Comunidade.

Em 2023 Ana Beatriz Rocha foi vencedora do Prêmio Afrafep de Educação Fiscal. Enquanto jornalista sempre participa de palestras e eventos, onde discute sobre suas principais linhas de pesquisa: direitos humanos, negritude e diversidade.

Atualmente, além da atuação na TV, é colunista há 2 anos da CBN Paraíba. A coluna ‘Lugar de Fala’ tem como objetivo levar aos ouvintes discussões sobre as minorias e a importância do combate aos preconceitos.

Outras novidades na Rede Paraíba

Além de Ana Beatriz Rocha no JPB2, a Rede Paraíba divulgou que o jornalista Laerte Cerqueira assume o cargo de editor geral de jornalismo do grupo.

Na nova função, Laerte passa a liderar o time editorial no jornalismo da Rede Paraíba, que inclui as TVs Cabo Branco e Paraíba, as rádios CBN João Pessoa e Campina Grande, e os portais g1 Paraíba e Jornal da Paraíba.

Ainda dentro das mudanças na estrutura da área de Conteúdo, o coordenador web Taiguara Rangel passa a atuar como editor multiplataforma. Ele será responsável pelo desenvolvimento de novos projetos da Rede Paraíba, com foco na distribuição e nos resultados do conteúdo convergente produzido pelo grupo.

Além disso, os jornalistas João Paulo Medeiros e Amy Nascimento também vão atuar no jornalismo da Rede Paraíba em João Pessoa. Antes, os dois trabalhavam nas equipes de Campina Grande.