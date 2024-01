onde acompanhar, horário e informações pelo Paraibano 2024

Em um duelo que envolve a parte alta e a parte baixa da tabela, Treze x Atlético-PB vai compor a 3ª rodada do Cameponato Paraibano Unipê 2024. As equipes se enfrentarão no Estádio Amigão, em Campina Grande, a partir das 20h15 desta terça-feira (30).

Do lado mandante, o Treze anseia por sua primeira vitória na competição. Atual campeão paraibano, o Galo da Borborema amargou duas derrotas nas duas primeiras rodadas da edição 2024. Essa sequência não acontecia desde 1941, quando o Alvinegro foi derrotado na estreia no estadual por 4 a 3 para o Felipeia e perdeu a partida seguinte por W.O.. O fato é que o time de Campina Grande nunca perdeu os dois primeiros jogos do Paraibano com os seus jogadores entrando em campo.

Já o Atlético-PB teve um começo de Paraibano muito regular. Após empatar com o CSP na rodada de estreia, o atual campeão da 2ª divisão estadual chegou à sua primeira vitória no retorno à elite. Jogando em Sousa, contra o Pombal, o Trovão Azul venceu por 1 a 0, com gol de Biel. Com a invencibilidade garantida, a equipe de Cajazeiras está na 3ª colocação na tabela de classificação, com 4 pontos.

Dia, hora e local de Treze x Atlético-PB

Dia: 30/01

Hora: 20h15

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Treze x Atlético-PB

Onde ouvir : pelas ondas do rádio, as emoções de Treze x Atlético-PB ficarão por conta da CBN . A narração será de Edson Maia , com os comentários de Leonardo Alves e as reportagens de Marcos Siqueira e Afonso Carlos .

: pelas ondas do rádio, as emoções de Treze x Atlético-PB ficarão por conta da . A narração será de , com os comentários de e as reportagens de e . Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes de Treze x Atlético-PB lance a lance.

Últimas escalações

Igor Rayan, Bruno Ferreira, Luis Fernando, Pedrão (Jan Pieter) e Higor; Roberto (Léo Cereja), Matheus Chaves (Juninho) e Edmundo; Lucas Mineiro, Will Viana (Adailson) e Vitão (Jonatha). Téc.: William de Mattia.

Camilo, Leonardo, Wesley Rodrigues, Pedro Bahia e Richard Bala (Lucca Padial); Cabelo (Felipe Sousa), Daniel Costa (Luanderson) e Rendell; Bruno Gonçalves, Renan Henrique e Biel (Juninho). Téc.: Ederson Araújo.

Arbitragem

Árbitro principal: Josimarques Domingos Lins (FPF-PB)

Josimarques Domingos Lins (FPF-PB) Assistente 1: Paulo Ricardo Alves Farias (FPF-PB)

Paulo Ricardo Alves Farias (FPF-PB) Assistente 2: Arlindo Nascimento dos Santos Júnior (FPF-PB)

Arlindo Nascimento dos Santos Júnior (FPF-PB) Quarto árbitro: Romário Medeiros Soares de Souza (FPF-PB)

Dia a dia do Treze

O elenco trezeano se reapresentou após a derrota diante do Nacional de Patos e realizou um treino durante a tarde, no Estádio Presidente Vargas.