Prefeitura realiza ações de autocuidado e cidadania no Dia Nacional da Visibilidade Trans

O público trans de João Pessoa ganhou, nesta segunda-feira (29), uma manhã de autocuidados em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado nesta data. Enne Jim Pessoa, de 19 anos, estudante de Sistema para Internet, foi um dos que aproveitou os serviços disponibilizados na Casa Amarela, no Parque Solon de Lucena, e considerou positiva a ação da Prefeitura da Capital, através da Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT+.

Enni Jim revelou que é a primeira vez que participa das atividades alusivas a data e, consequentemente, das ações do Município. “Eu não sabia que João Pessoa oferecia esse tipo de atendimento ao público trans e descobri através das postagens no Instagram. Só tenho elogios porque sou vulnerável socialmente e economicamente e por isso tenho dificuldades em acessar vários serviços”, afirmou.

Entre os serviços gratuitos oferecidos pelo evento promovido pela Coordenadoria, Enne Jim disse que aproveitou para fazer a sobrancelha e se inscrever numa oportunidade de emprego oferecido pelo Sine-JP. “Eu estou à procura do meu primeiro emprego, mas barro na falta de experiência profissional. Espero que, agora, surja alguma vaga”, destacou.

Poliana Dantas também esteve presente a ação e disse que achou “maravilhosa” a iniciativa e justificou: “Nós trans, precisamos ter um espaço mais próximo de nós, que possa nos acolher e nos dar oportunidade de encontrar novos caminhos e percebo que o Município tem demonstrado essa atenção com o nosso público”.

A programação foi aberta às 9h e encerrada às 13h com um coffee break e ações de autocuidado como teste rápido, auriculoterapia, verificação de pressão, teste de glicemia, vacinação, corte de cabelo, designer de sobrancelha, CadÚnico, entre outros. O evento também ofereceu atendimento para retificação de pré-nome de gênero, através meio da Defensoria Pública do Estado.

Para Geraldo Filho, coordenador de Promoção à Cidadania LGBT+ de João Pessoa, o evento alusivo ao Dia Nacional da Visibilidade Trans teve uma boa resposta do público mais uma vez. “Essas atividades são importantes para essa população que sofre com o preconceito à transfobia e tem uma evasão escolar muito grande, o que termina por dificultar a inserção no mercado de trabalho”, declarou.

Serviço: A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT+ está localizada na Casa Amarela, nº 216, no Parque Solon de Lucena – Lagoa, Centro da Capital. O espaço oferece ao público LGBT+ serviços de odontologia, psicologia, assessoria jurídica, consultas médicas (em parceria com a Famene), entre outros.