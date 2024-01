Prefeitura de João Pessoa promove vacinação para idosos em instituições de longa permanência

Os profissionais da Prefeitura de João Pessoa começaram a vacinação aos idosos e trabalhadores de saúde das instituições de longa permanência. As ações serão realizadas em 14 instituições cadastradas e previamente agendadas na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Juntamente com a vacinação, equipes da Vigilância Sanitária estão realizando fiscalizações e orientando os profissionais desses locais sobre os cuidados para prevenção das síndromes gripais.

“Para pessoas acamadas – restritas ao leito, o acesso é por meio das equipes que atuam nas unidades de saúde da família mais próximas das residências desses usuários, onde os responsáveis agendam uma visita de um profissional para aplicar a vacina e ainda, se houver necessidade, fazer outros encaminhamentos necessários para garantir o cuidado integral desse paciente”, informou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa. “Temos também as equipes do Serviço de Atenção Domiciliar, que atende os usuários já cadastrados”, completou.

Para os idosos acima de 60 anos e pessoas imunossuprimidas, é recomendada uma nova dose de reforço com a Covid-19 bivalente. Para receber a dose do imunizante é necessário um período de quatro meses desde a última aplicação. A recomendação para administração da vacina é principalmente para aumentar a proteção, diante dos riscos de surgimento de novas variantes, que podem repentinamente alterar o cenário epidemiológico da doença.

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com os imunizantes do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Instituições visitadas – Morada do Aconchego, Centro Residencial do Idoso Lar Doce Lar Nossa Senhora da Penha, Joana Dar’c, Center Vida, Vila Toscana, Nosso Lar, Associação Promocional do Ancião Dr. João Meira de Menezes (Aspan), Casa de Repouso Melodias, Residencial Nova Aliança, Casa da Divina Misericórdia, Vila Vicentina, Residencial Aurora, Melodias e Lar da Providência.