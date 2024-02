Rede Paraíba de Comunicação é uma das mais premiadas da imprensa brasileira em 2023

A Rede Paraíba de Comunicação é uma das mais premiadas do Brasil conforme o Ranking dos +Premiados da Imprensa Brasileira 2023, divulgado pela Jornalistas Editora Ltda, na terça-feira (30). O ranking define os jornalistas, veículos e grupos de comunicação mais premiados no ano e também na história. Na Rede Paraíba, aparecem a CBN João Pessoa, a TV Cabo Branco e o repórter Hebert Araújo, premiados em todas as categorias.

No ranking de 2023, a Rede Paraíba de Comunicação foi o 12º grupo mais premiado de todo o país, somando os prêmios entregues a jornalistas e veículos do grupo. Em toda a história, a Rede Paraíba é o 25º dos mais premiados grupos de comunicação do Brasil.

Em relação aos veículos de comunicação, em 2023, a TV Cabo Branco aparece na 14ª colocação em todo o país, sendo o segundo veículo mais premiado do Nordeste, e também a 2ª na categoria televisão, atrás apenas da TV Globo. Já a CBN João Pessoa aparece em 59º no ranking nacional, sendo o 9º veículo mais premiado do Nordeste e o 6º na categoria Rádio.

O jornalista Hebert Araújo, que atua tanto pela TV Cabo Branco quanto pela rádio CBN João Pessoa, é o 55º mais premiado do Brasil em 2023, sendo o 2º do Nordeste.

Mais premiados da história

Na lista dos mais premiados da história, a CBN João Pessoa aparece em 59º no ranking, com 24 prêmios acumulados. No Nordeste, a rádio é a 12ª melhor colocada, sendo ainda a 9ª na categoria rádio. Já a TV Cabo Branco aparece na posição 101, com 14 prêmios. No Nordeste, a emissora é a 12ª colocada, sendo ainda a 19ª na categoria TV, em todo o país.

O jornalista Hebert Araújo é o 49º mais premiado da história do país, ganhando 10 colocações em 2023. Hebert acumulou 16 prêmios, e é o 10º jornalista mais premiado do Nordeste.

Sobre o ranking de mais premiados da imprensa

O ranking é produzido pela Jornalistas Editora Ltda, que engloba o Portal dos Jornalistas e o site Jornalista & Cia, estando em sua 13ª edição. O objetivo é definir os jornalistas, veículos e grupos de comunicação mais premiados do Brasil em 2023 e na história.

No total, foram analisados os resultados de 190 premiações jornalísticas em todo o país, e atribuídos pontos aos prêmios, levando em consideração suas variações temáticas e geográficas. No caso, quanto mais ampla e abrangente for a possibilidade de participar de uma iniciativa, mais pontos rende ao jornalista premiado.

O ranking atribui pontos para cada prêmio vencido por jornalistas e seus veículos, sendo consideradas apenas as conquistas de 1º lugar nas premiações analisadas.