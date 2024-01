Centro Cultural de Mangabeira abre inscrições para mais de mil vagas em cursos gratuitos

O Centro Cultural de Mangabeira Tenente, em João Pessoa, abriu nesta terça-feira (23) mais de mil vagas para cursos em diversas áreas. As inscrições acontecem pela internet, até o dia 2 de fevereiro.

De acordo com a Fundação Cultural (Funjope), há 1.049 vagas distribuídas em 50 turmas. As áreas dos cursos são música, dança, desenho/pintura e informática, entre outras.

As aulas devem começar a partir de 19 de fevereiro, de acordo com o dia e hora da aula escolhida pelo estudante, e os cursos serão concluídos até junho deste ano.

As vagas são para cursos de Artes Visuais I e II, Cavaquinho I e II, Mágica I e II, Percussão I e II, Teclado, Teoria Musical I e II, Violão I e II, Ballet I e II, Informática e Teatro. No salão, as atividades serão capoeira, forró, pagode, zumba, hip-hop e Break Dance.

As inscrições podem ser feitas primordialmente pela internet, mas também podem ser feitas presencialmente, no Centro Cultural. Serão distribuídas 25 senhas para o turno da manhã, entre as 8h30 e 11h30, e para o turno da tarde, das 13h30 e 16h30.

Para fazer as inscrições presenciais é preciso apresentar documentos como RG, CPF e comprovante de residência, originais.

O ato de inscrição não garante a vaga nos cursos, já que haverá um processo de seleção e da ordem de inscrição.

Metade das vagas são reservadas para grupos de atendimento preferencial, como alunos de escola pública.