Agentes da Emlur realizam roçagem e capinação nas vias do Centro durante a noite

Os agentes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realizam ações de roçagem, capinação e pintura de meio-fio nas vias do Centro durante a noite. Os serviços de zeladoria iniciaram na nesta segunda-feira (22) e seguem ao longo da semana. Nesta terça-feira (23), a programação diurna inclui os bairros do Bessa, Manaíra, Estados, Portal do Sol, Valentina Figueiredo, Cristo Redentor, Cruz das Armas e Oitizeiro.

O engenheiro da Emlur, Everton Monteiro, explica que a zeladoria no Centro é feita à noite para não causar transtornos ao tráfego da região. Outro fator apontado por ele é a grande quantidade de veículos estacionados junto ao meio-fio das ruas e avenidas, o que pode inviabilizar a execução das ações.

O cronograma desta terça-feira para a coleta de resíduos diversificados – materiais misturados com terra, restos de capim, resíduos da construção civil, móveis e resíduos domiciliares descartados irregularmente nas ruas – contempla as localidades da Penha, Seixas, Costa do Sol, Cristo Redentor, Bairro dos Novais e Cruz das Armas.

Já o recolhimento de resíduos de poda de árvores é feito nos bairros de Jaguaribe, Ernesto Geisel, Irmã Dulce, Cidade Verde (Mangabeira), Cristo Redentor, Rangel, Penha, Seixas e Costa do Sol.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213-4237 e 3213-4238 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada, no endereço: https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10.