Natal dos Sentimentos

Representantes da Prefeitura e da Coca-Cola planejam percurso para desfile de caminhões iluminados

20/10/2022 | 18:00 | 22

Representantes da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Turismo (Setur) e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), e da empresa Coca-Cola, se reuniram, na tarde desta quinta-feira (20), com o objetivo de planejar o percurso que os caminhões iluminados devem desfilar no mês de dezembro. O evento faz parte do Natal dos Sentimentos, criado ano passado pela gestão do prefeito Cícero Lucena.

O Natal dos Sentimentos acontece durante todo o mês de dezembro e encanta o público de todas as idades, principalmente, as crianças. A expectativa da organização da caravana é de que, em uma noite, os cinco caminhões circulem por aproximadamente 21 quilômetros da Capital.

De acordo com o superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Expedito Leite Filho, durante este encontro, foram avaliados três trajetos, visando sempre a garantia do melhor tanto para o momento lúdico e de lazer, quanto para a segurança viária e mobilidade.

“Fomos procurados pelos organizadores da Caravana de Natal e pela Setur, justamente para avaliarmos de forma técnica as possibilidades e levar ao prefeito Cícero Lucena para avaliar o percurso mais viável para a empresa e também mais seguro para os espectadores, contemplando os principais corredores da cidade, bem como os pontos turísticos”, explicou.