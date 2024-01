Apartamentos que serão entregues por Lula, em Patos, deveriam ter ficado prontos no governo Bolsonaro

Os 856 apartamentos do Residencial São Judas Tadeu I e II, em Patos, no Sertão do Estado, que serão inaugurados pelo presidente Lula, na próxima sexta-feira (26), foram projetados no governo Temer e começaram no governo Bolsonaro.

O obra foi feita pelo Governo do Estado, através da Companhia Estadual de Habitação Popular, que depositou, em dezembro de 2018, uma parte da contrapartida no valor de R$ 1,4 milhão, na assinatura do contrato com o governo federal.

Mas, em 2019, no início do governo Bolsonaro, as obras não puderam ser iniciadas porque foram suspensos todos os contratos do Programa Minha Casa Minha Vida, assinados no final do ano de 2018.

Só em 2020, o então ministro Rogério Marinho assinou a ordem de serviço. Foi quando o estado fez um novo aporte de recursos no valor de R$ 4,6 milhões.

São 424 unidades no Residencial São Judas Tadeu I e 432 unidades no Residencial São Judas Tadeu II. O valor total do investimento foi de R$ 81 milhões.

Visita

O senador Veneziano Vital (MDB) afirmou, na última sexta-feira, à Rádio CBN, que o presidente Lula (PT) deverá visitar a Paraíba.

A informação, conforme o emedebista, foi confirmada pelo ministro das Cidades, Jader Filho. Lula participará da entrega de unidades habitacionais na cidade de Patos, no Sertão.

As unidades

Segundo a Ceahp, todas as unidades terão 44 m² de área útil com 2 quartos, sala de estar, cozinha com área de serviço e banheiro. Serão entregues apartamentos já adaptados ou adaptáveis aos itens de acessibilidade.

O governo garantiu ainda infraestrutura rede de abastecimento d’água, esgotamento sanitário, rede de energia elétrica, drenagem de águas pluviais e pavimentação em paralelepípedo.

O Residencial dispõe também de equipamentos de uso comum, como salão comunitário, playground e área para lixeiras.

As unidades habitacionais serão destinadas a famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.800,00.

Em dezembro do ano passado, o governo do estado realizou os sorteio para a definição dos beneficados pelos apartamentos.