Seinfra inicia semana com os serviços de tapa-buraco, galerias e iluminação pública em 18 bairros da Capital

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), inicia a semana com os serviços de recuperação de pavimento, com a Operação Tapa-buraco, manutenção de galerias e da iluminação pública em 18 bairros.

Esses serviços são realizados diariamente e atendem as solicitações da população feitas por meio dos canais oficiais da prefeitura. Os serviços são realizados pelas Diretorias de Manutenção e Conservação (DMC) e de Iluminação Pública (Dilup).

A Operação Tapa-buraco está realizando a recuperação do pavimento, nesta segunda-feira, nos bairros de Cruz das Armas, Jaguaribe, Indústrias, Varadouro, Mangabeira e Ernesto Geisel.

As equipes de manutenção de galerias estão realizando serviços de limpeza e desobstrução com remoção de entulhos nos bairros de Oitizeiro, Centro e Paratibe.

As equipes de iluminação realizam a manutenção nos seguintes bairros: João Paulo II, Funcionários, Alto do Mateus, Cristo, Varjão, Rangel, Varadouro, Alto do Céu, Geisel, Cuiá, Mangabeira II, IV, VIII e Cabo Branco.

Atendimento – As demandas como reparos de iluminação pública e manutenção de vias devem ser solicitadas através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ – ferramenta para dispositivos móveis que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de João Pessoa de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.