onde assistir, horário e informações pelo Carioca 2024

O Almeidão receberá Nova Iguaçu x Flamengo, pela 2ª rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O Flamengo volta à Paraíba depois de quase 11 anos. A partida, neste domingo, vai ser disputada no Estádio Almeidão, em João Pessoa, às 18h10.

+ Último jogo do Flamengo na Paraíba foi em 2013, contra o Campinense campeão do Nordeste

+ Flamengo jogará amistoso nos EUA no dia 21, e Almeidão vai receber time alternativo

Para o jogo na capital paraibana, o Flamengo vai atuar com a equipe formada por jogadores da categoria de base, comandados pelo técnico Mário Jorge.

O nome mais conhecido dos torcedores é o do goleiro Matheus Cunha, que foi titular da equipe principal em boa parte da temporada passada.

Enquanto isso, o time principal do Fla está nos Estados Unidos iniciando a pré-temporada internacional.

No Campeonato Carioca, o Flamengo estreou com vitória por goleada para cima do Audax-RJ, o placar foi de 4 a 0. O Nova Iguaçu também venceu, derrotou o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 1.

Transmissão de Nova Iguaçu x Flamengo

Onde assistir: Band (TV aberta), Bandsports (TV por assinatura) e Goat TV (streaming);

Band (TV aberta), Bandsports (TV por assinatura) e Goat TV (streaming); Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções ficarão por conta da CBN . A narração é de Raelson Galdino, com os comentários de Expedito Madruga e as reportagens de Phillipy Costa e Max Oliveira;

pelas ondas do rádio, as emoções ficarão por conta da . A narração é de Raelson Galdino, com os comentários de Expedito Madruga e as reportagens de Phillipy Costa e Max Oliveira; Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Dia, horário e local de Nova Iguaçu x Flamengo

Dia: 21/01

Hora: 18h10

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

Ingressos para Nova Iguaçu x Flamengo

Quem quiser prestigiar o Rubro-Negro no Almeidão terá que desembolsar entre R$ 80,00 e R$ 400,00. Os ingressos estão divididos em arquibancada sol, arquibancada sombra e cadeiras, como de costume.

+ Almeidão poderá receber até 20 mil pessoas em jogo pelo Carioca na Paraíba

Confira os valores dos ingressos para Nova Iguaçu x Flamengo:

Arquibancada sol

Arquibancada sol – R$ 80,00 (meia solidária)

Arquibancada sol – R$ 80,00 (meia)

Arquibancada sol – R$ 160,00 (inteira)

Arquibancada sombra

Arquibancada sombra – R$ 100,00 (meia solidária)

Arquibancada sombra – R$ 100,00 (meia)

Arquibancada sombra – R$ 200,00 (inteira)

Setor de cadeiras

Setor de cadeiras – R$ 200,00 (meia solidária)

Setor de cadeiras – R$ 200,00 (meia)

Setor de cadeiras – R$ 400,00 (inteira)

Veja os locais de vendas dos ingressos para Nova Iguaçu x Flamengo:

IngressoSA (online) – clique aqui para mais informações;

– para mais informações; João Pessoa 1 – Loja Nação Rubro-Negra – Shopping Manaíra – Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 805 – Manaíra;

– Loja Nação Rubro-Negra – Shopping Manaíra – Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 805 – Manaíra; João Pessoa 2 – Loja Nação Rubro – Negra – Shopping Mangabeira – Av. Hilton Souto Maior, S/N – Mangabeira;

– Loja Nação Rubro – Negra – Shopping Mangabeira – Av. Hilton Souto Maior, S/N – Mangabeira; Campina Grande – Loja Nação Rubro-Negra – Av. Mal. Floriano Peixoto, Número 295 – Centro;

– Loja Nação Rubro-Negra – Av. Mal. Floriano Peixoto, Número 295 – Centro; Recife – Petiscar – Av. Fernando Simões Barbosa, S/N – Boa Viagem – (81) 3314-0990.

Dia a dia do Flamengo

O elenco do Flamengo conta com 14 nomes até então. O grupo trabalhou sob o comando do técnico Mário Jorge.

+ Cunha, Noga e Santiago são os “experientes” do Flamengo para jogos do Carioca; veja grupo

Nesta sexta-feira, o time do Flamengo joga contra o Aster pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois disso, alguns nomes vão compor o elenco do técnico Mário Jorge na sequência do Cariocão.

No sábado, o time do Flamengo treina pela manhã no Ninho do Urubu. Durante a tarde, a delegação viaja para João Pessoa, onde tem chegada programada para as 17h30.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba