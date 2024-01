Cícero Lucena entrega CMEI no Geisel e reforça compromisso em avançar no cuidado humanizado

Escola é segunda casa. Lugar onde o cuidado deve ser pleno e o aprendizado um universo de possibilidades. É dessa forma que a Prefeitura de João Pessoa prepara as crianças da Capital para o futuro, por isso tem investido na base, com projetos pedagógicos e a reconstrução das unidades de ensino. Nesta quinta-feira (18), o prefeito Cícero Lucena entregou o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Olga Maria, no bairro Ernesto Geisel, que foi transformado em Ninho do Saber para acolher 130 crianças dos seis meses aos três anos de idade.

“É um momento onde a gente sintetiza todo o projeto da educação de João Pessoa. Eu sempre acreditei que a gente poderia e deveria fazer uma educação pública com a qualidade igual ou melhor do que as melhores escolas particulares. Então, esse exemplo aqui dessa creche, do amor, da paixão, de todos que fazem essa unidade educacional, a exemplo das demais, nos reafirma essa certeza que nós estamos no caminho certo de fazer da educação o instrumento que ela tem capacidade de ser na vida das pessoas, de transformação, de oportunidade”, afirmou o prefeito.

A unidade, que antes recebia 100 crianças, passou a acolher 130, com berçário e Educação Infantil, num ambiente com todo conforto – ar condicionado, espaços de recreação, biblioteca, brinquedoteca, mesa digital e o cuidado humanizado de uma equipe apaixonada pela educação. A secretária municipal de Educação, América Castro, disse que é a 34ª unidade reconstruída pela gestão municipal, contando escolas e CMEIs, para cumprir a missão dada pelo prefeito Cícero Lucena de oferecer uma educação pública de qualidade.

“Antigamente, a gente lembra muito bem que era definido um valor por unidade. Chegou esse limite e não se investia mais. Hoje não – é todo o cuidado e o zelo que tem sido orientado pelo nosso prefeito, investindo no que for preciso para casa escola ou CMEI. Sem esquecer da parte pedagógica, com nossos projetos de cultura, esportes e robótica”, destacou.

Juliete Alves é mãe de aluna e participou da solenidade de entrega do CMEI Olga Maria com a filha, Moana Sofia, de 8 meses. Ela recebeu o compromisso do prefeito de que sua pequena receberá todo o carinho para que a mãe possa trabalhar sossegada. “Não tem coisa melhor do que você ter a tranquilidade de saber que sua filha vai ser bem tratada, ainda mais aqui nessa creche, que ficou maravilhosa. Eu tenho um filho que já passou por aqui, agora vai ser a Moana, que já vai pegar ela completamente nova”, agradeceu.

Intervenções – A Prefeitura de João Pessoa realizou a modernização da fachada, construção de reservatório, pintura de toda edificação, projeto elétrico e subestação, recuperação de cobertas, climatização, substituição de pisos, rede hidrossanitária, substituição e inserção de novas esquadrias e adequação da acessibilidade.