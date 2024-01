Prefeito inicia distribuição do fardamento e kit pedagógico da Rede Municipal de Ensino

Nas unidades de ensino de João Pessoa, o aluno é o grande protagonista. Por isso, ele recebe todo cuidado e muito amor. E como forma de mostrar o quanto são especiais, a Prefeitura deu início, na manhã desta quinta-feira (18), à distribuição do fardamento e kit pedagógico dos cerca de 70 mil alunos, que terão uma foto no caderno e material completo para estudarem durante o ano letivo que se inicia no dia 15 de fevereiro. O prefeito Cícero Lucena abriu os trabalhos e destacou a eficiência e o planejamento da gestão municipal ao antecipar a entrega.

“Isso aqui é um ato exatamente dessa eficiência da educação de João Pessoa. Há praticamente um mês antes do início das aulas, nós já estamos mandando para as unidades educacionais todo o material de fardamento, o kit do aluno, o kit do professor, da escola como um todo, para que quando houver a abertura do ano letivo já esteja funcionando na sua plenitude. Chegamos a 13 mil alunos novos na rede municipal. Isso por si só demonstra o reconhecimento desse esforço, desse trabalho dos que fazem a Educação do Município”, afirmou o prefeito, durante evento no Almoxarifado da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), no bairro do Geisel.

A secretária municipal de Educação e Cultura, América Castro, explicou que a entrega do material esta semana acontece nas unidades de educação infantil e, no final da próxima semana, será nas escolas. “Com uma novidade, os cadernos dos nossos meninos têm a foto dos alunos. Foi feito um levantamento, a gente tirou algumas fotos dos nossos alunos, mostrando como eles são especiais. Eles vão receber duas camisas, dois shorts, o tênis, duas meias. Peço até aos pais que, ao colocarem a farda na criança, identifiquem a criança”, recomendou.

Kit do aluno – Composto por dois cadernos, que serão entregues com agenda, caneta hidrográfica, tinta guache, cola colorida, caneta, borracha e cola branca. Já o fardamento inclui duas camisas, tênis, meias e duas bermudas para os meninos, duas camisas e dois shorts saias para as meninas. No caso do aluno juvenil e adulto, são calça jeans e duas camisas. O kit ainda inclui mochila, com a nécessaire, uma garrafa e uma toalha.